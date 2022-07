"Peter m'a vu dépérir..." l’ex-adjoint de Bosz raconte sa saison difficile à l’OL

Quelques jours après son départ de l'OL, Hendrie Krüzen, l'ancien adjoint de Peter Bosz a expliqué qu'il se ne sentait pas à l'aise dans le Rhône, notamment en raison de la barrière de la langue.

Peter Bosz a connu une petite révolution ces derniers jours. Le coach néerlandais de l'OL s'est récemment séparé de son adjoint historique, Hendrie Krüzen. Ce dernier est revenu dans la presse néerlandaise sur les raisons de son départ. "J'ai fait de mon mieux et j'ai pris des cours, mais je n'arrivais pas à comprendre. Parler aux joueurs devient alors très difficile. Peter m'a vu dépérir, mon courage me manquait encore et encore", a-t-il déclaré à TC/Tubantia.

Désormais assistant de John Lammers à Heracles, le Néerlandais savoure son retour au pays. "Voir mes enfants, recevoir les petits, pouvoir les tenir, les voir en vrai : tout m'a manqué. J'aurais pu être licencié et recevoir plus d'argent, mais je ne suis pas comme ça. Ma fiche de paie à la fin du mois est très différente maintenant, mais l'argent ne fait pas tout."

"Pour lui, c'était trop dur"

La semaine dernière, Peter Bosz a confirmé les difficultés de langage de son ancien adjoint. "J’ai travaillé pendant 23 ans avec Hendrie qui n’était pas seulement mon adjoint mais aussi mon pote, mon meilleur copain, raconte Bosz ce jeudi en conférence de presse. C’était dur, il m’a appelé pendant les vacances pour me dire: ‘Peter, je n’arrive pas à parler français’. Il faut vraiment communiquer avec les joueurs, et pas tous ne parlent anglais. Pour lui, c’était trop dur."

Pour remplacer Kürzen, l'OL a choisi Ludovic Giuly, ancien attaquant de Monaco, du PSG ou du Barça formé à Lyon. "Je suis très content avec lui, se réjouit le coach néerlandais. On a trouvé un entraîneur qui peut-être n’a pas trop d’expérience comme entraîneur, mais beaucoup d’expérience comme joueur au plus niveau et c’est un ancien attaquant. On travaille ensemble depuis maintenant quatre jours mais déjà on voit les qualités de Ludo. Je trouve que c’est une bonne chose pour nous"

Pour sa première sortie sans Hendrie Kürzen, Peter Bosz et les Gones ont remporté une victoire encourageante face à Bourg-en-Bresse, grâce notamment au retour triomphal d'Alexandre Lacazette, capitaine et buteur au stade Marcel Verchère.