OL: petit coup de pression à Cherki, chambrage de Paqueta, le show d'Aulas devant ses joueurs

À la veille du premier match de préparation de l'OL face à Bourg-en-Bresse, Jean-Michel Aulas a salué un à un ses joueurs. Et le président lyonnais était en grande forme.

Jean-Michel Aulas a retrouvé le sourire. Après une saison 2021-2022 décevante terminée à la huitième place en Ligue 1, les Lyonnais entament le prochain exercice par un match de préparation face à Bourg-en-Bresse ce samedi. À la veille de cette première rencontre de la saison, le président de l'OL est venu saluer ses troupes et il a enchaîné les petites blagues.

La première est à destination de Rayan Cherki: "Il faut signer! Maxence (Caqueret) il m'a promis", a lancé le boss du club rhodanien. Une remarque qui a le mérite de faire sourire le principal intéressé, sous contrat jusqu'en 2023 et en pleine discussion pour une prolongation.

"Vous avez tous fait de la muscu!"

Dans la foulée, Jean-Michel Aulas s'adresse à Maxence Caqueret. "Tous les réseaux sociaux disent que tu as pris de la musculature", avant d'enchaîner une poignée de main avec Houssem Aouar et Lucas Paqueta. "C'est en jouant au ping-pong?", questionne JMA en direction du Brésilien, opéré du doigt pendant les vacances. Le président lyonnais s'est ensuite exprimé devant tout son groupe: "Vous avez tous fait de la muscu les gars. Il n'y a que moi qui n'en ai pas fait."

Avec l'arrivée de John Textor, l'OL espère redresser la barre et ce, dès la saison prochaine. En marge de la présentation de l'investisseur américain, Jean-Michel Aulas en a profité pour dresser le tableau de bord de son club sur les prochaines années, clamant son souhait de "mettre le football au cœur de notre développement futur, et de retrouver tant sur le plan national qu’européen l’ambition pour toutes les équipes, féminine et masculine".