OL: Benzema ne s’avance pas sur son possible retour

Dans une interview au Progrès, Karim Benzema ne s’avance pas sur un possible retour à l’OL après avoir prolongé son contrat au Real jusqu’en 2023 cet été.

Les supporters de l’OL reverront-ils un jour Karim Benzema sous leurs couleurs ? Né à Lyon, formé au club, il s’est envolé pour le Real Madrid en 2009, se forgeant un palmarès XXL avec le club espagnol (quatre Ligue des champions, trois Liga…) et remplissant sa destinée comme l’un des meilleurs attaquants du monde. Jean-Michel Aulas, puis Juninho, ont rêvé d’un retour de "KB9" ces dernières années. Mais avec sa prolongation au Real Madrid jusqu’en 2023, officialisée cet été, l’hypothèse d’un retour s’est compliquée.

"J'ai un contrat au Real Madrid, je m'y sens super bien, explique Karim Benzema dans une interview accordée au Progrès. Après ? Je ne sais pas, parce que je prends année par année. Si je me sens bien, je continue dans le foot, et si je ne me sens pas bien, on verra. Mais là, j'ai encore deux bonnes années au Real devant moi." Karim Benzema aura alors 35 ans. Voudra-t-il continuer sa carrière ? Faire une "dernière danse" à Lyon, où sa famille vit et où il va rejouer avec l’équipe de France ce mardi face à la Finlande ?

Benzema: "Le club peut monter en puissance"

En attendant de dessiner la fin de sa carrière, Karim Benzema demeure fan de l’OL. "Quand je peux regarder les matchs, je le fais. Avec le regard d’un peu de tout, du supporter, de l’ex-joueur, du jeune du centre. Et à la fin, j’ai plus le regard du supporter, du bon supporter." Et il apprécie les signatures de l’Allemand Jerome Boateng et du Suisse Xherdan Shaqiri cet été. "Ils ont le vécu, c’est bien pour l’OL. Après, Juninho veut un beau football, comme il l’a connu, un jeu rapide, tourné vers l’avant. Avec ces joueurs, le club peut monter en puissance. Ils ont enrôlé un bon entraîneur aussi. Ça va le faire."

Douze ans après son transfert de l’OL au Real Madrid, Karim Benzema reste aussi très élogieux avec Jean-Michel Aulas, "un grand président". "Il a toujours été correct avec moi. Il m’a toujours mis dans les meilleures conditions, m’a toujours protégé. Il m’a permis aussi de signer au Real Madrid. Il aurait pu me bloquer, mais il m’a laissé partir pour réaliser mon rêve. C’est une personne que j’apprécie beaucoup."