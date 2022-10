OL: "Blanc a changé Lyon en une semaine", selon Mandanda

Le gardien du Stade Rennais, Steve Mandanda, a salué la performance de l'OL malgré la défaite ce dimanche (3-2) pour la première de Laurent Blanc.

Malgré la défaite sur la pelouse de Rennes ce dimanche (3-2), les Lyonnais veulent retenir les points positifs, à l'image de Laurent Blanc et Houssem Aouar. Parmis les choses à retenir, le coach lyonnais a apprécié la mobilité de son équipe, organisée dans un nouveau système en 3-4-1-2. "On a pu centrer, être présents devant le but et marquer. J’ai un effectif qui a perdu de la confiance. La confiance est difficile à retrouver. Ce genre de score ne va pas nous aider encore mais il y a des choses qui se sont produites. Ça fait un moment que ce n’était pas le cas", a confié l'ancien défenseur au micro de Prime Video.

Mandanda salue les progrès lyonnais

Avec trois buts encaissés, l'OL a de nouveau montré des fragilités défensives criantes, ce qui a profité aux Rennais. Pourtant, Steve Mandanda a noté du mieux dans la copie rendue par les Gones. "On est tombé sur une très belle équipe lyonnaise. On sent que le staff adverse a apporté un truc supplémentaire mais on était en confiance. (Sur Laurent Blanc) Je l'ai eu comme coach en sélection. À Paris ou aujourd'hui, je ne l'ai pas côtoyé au quotidien mais c'est un plaisir de le croiser aujourd'hui. On sent que l'OL est beaucoup mieux. En une semaine, ils ont changé pas mal de choses. Je pense que ça peut aller qu'en s'améliorant pour eux", a confié le gardien de Rennes après la rencontre.

L'ancien marseillais a également salué la nouvelle belle performance de son équipe, qui réintégre le top 5 de la Ligue 1 après onze journées. "Physiquement, on est bons et forts. On enchaîne les résultats positifs et mentalement on est solides. Tout est au vert. Il faut rester vigilant et continuer comme ça. (Sur Terrier) Martin est monstrueux à la finition. Dans le jeu, il est omniprésent. À l'image de l'équipe, on est solidaires et mentalement prêts. Il fait tout pour (être appelé en équipe de France). Il est très performant et je lui souhaite."