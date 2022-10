OL: "Des choses se sont produites", Laurent Blanc positive malgré la défaite à Rennes

Battu à Rennes dans un match à rebondissement ce dimanche (3-2), l'OL enchaîne un sixième match sans victoire. Malgré le scénario, Laurent Blanc garde un discours positif, à l'image de ses joueurs.

L'OL revient encore bredouille de Rennes. Battus par les Bretons ce dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1 (3-2), les Lyonnais ont encore affiché des largesses défensives face à Martin Terrier et Amine Gouiri, les deux anciens de la maison. Malgré le résultat négatif, qui repousse Lyon à dix points du podium, Laurent Blanc préfère garder du positif de son premier match sur le banc.

“Le score est négatif donc on ne peut pas se satisfaire. Ce que je regrette dans ce match, c’est le but après la mi-temps. Il nous a fait mal. On est quand même revenu au score mais c’est beaucoup trop. Il y a des choses à améliorer, on le savait, a concédé le "Président" au micro de Prime Video. Je pense que ça va s’améliorer au fil du temps. On les a gênés par notre système et notre mobilité. On a pu centrer, être présents devant le but et marquer. J’ai un effectif qui a perdu de la confiance. La confiance est difficile à retrouver. Ce genre de score ne va pas nous aider encore mais il y a des choses qui se sont produites. Ça fait un moment que ce n’était pas le cas. Le calendrier sera difficile, on se déplace deux fois. Jusqu’au 13 novembre, il faut grappiller des points.”

Des Lyonnais "optimistes" pour la suite

Si le duo Lacazette-Dembélé a montré des signes d'encouragement, la faiblesse défensive a été une nouvelle fois criante côté Lyonnais, avec trois buts encaissés en cinq frappes cadrées. Mais le groupe de Laurent Blanc est conscient qu'il reste encore beaucoup de travail. "Ça a été un match intense mais il y a beaucoup de positif sur ce qu’on a fait, malgré la défaite. Je pense que le meilleur est à venir. Par séquence, ça a été pas mal, a analysé Houssem Aouar au micro de Prime Video. Physiquement, on n’était pas au point mais on y travaille.On a été satisfait de ce qu’il voulait faire. On a fait ce qu’on a pu en très peu de temps. Malgré la défaite, on est optimistes pour la suite. En prenant trois buts, c’est plus compliqué de gagner, on va essayer d’être plus solide. Devant on a de la qualité pour marquer des buts."

Après cette nouvelle défaite, la cinquième en onze matchs de Ligue 1, les Gones pointent à une triste 10e place. Le besoin de points est désormais urgent alors qu'il reste quatre matchs avant la trêve (Montpellier, Lille, Marseille, Nice).