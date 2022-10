Rennes-OL: première manquée pour Laurent Blanc après un match à rebondissements

Pour la première de Laurent Blanc sur le banc de l’OL, les Gones ont été renversés par un Stade Rennais chirurgical, porté par un doublé de Martin Terrier et un but d'Amine Gouiri (3-2). Avec un sixième match consécutif sans victoire, Lyon continue d'inquiéter.

L'OL de Laurent Blanc a encore beaucoup de travail. Pour son premier match à la tête des Gones, le "Président" s'est incliné au Rhoazhon Park face à Rennes (3-2) et Lyon étire sa série à six matchs sans victoire. Malgré le doublé d'Alexandre Lacazette, les Rhodaniens ont été punis par deux anciens de la maison, Martin Terrier (doublé) et Amine Gouiri. Cette cinquième victoire de rang permet aux Rennais de revenir dans le top 5, tandis que Lyon reste englué à une triste 10e place.

Du spectacle et un coup dur pour l’OL

Ce 100e duel entre Rennes et Lyon est parti fort entre les deux équipes, avec la blessure sans conséquence de Stéphanie Frappart. Sur une série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Rennais réalisent une entame solide, multipliant les occasions dans la nouvelle défense des Gones, composée de Castello Lukeba, Sinaly Diomandé et Jérôme Boateng. Pourtant, ce sont bien les hommes de Laurent Blanc qui ouvrent le score contre le cours du jeu, sur leur première opportunité.

Sur la première incursion des Gones, Moussa Dembélé trouve Nicolas Tagliafico sur le côté gauche. L'Argentin centre en première intention pour la tête de Lacazette, auteur de son cinquième but de la saison. De retour dans le onze, Houssem Aouar s’est également montré dangereux en se procurant deux grosses occasions. Mais l’OL est retombé dans ses travers en encaissant un nouveau but.

Parfaitement servi par une galette de Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier profite du mauvais alignement de la défense des Gones pour tromper Anthony Lopes de la tête et permettre aux Bretons de ramener un nul logique à la pause. Autre mauvaise nouvelle pour le club rhodanien: la sortie sur blessure de Corentin Tolisso.

L’OL trahi par ses ex

Les tuiles s’accumulent pour les Lyonnais au retour des vestiaires, puisque Rennes prend les devants grâce à Amine Gouiri… un autre ancien de la maison. L’international espoir profite d’une mauvaise appréciation de Sinaly Diomandé pour tromper Lopes dans ses six mètres. Avec la possession dans la dernière demi-heure, l'OL a longtemps ronronné avant de profiter d'une erreur d'appréciation de Steve Mandanda pour égaliser.

Sur un nouveau centre de Tagliafico, le gardien de l'équipe de France est trop court, ce qui profite à Lacazette, auteur d'un doublé. Mais les maux des Lyonnais n'ont pas totalement disparu et les Rennais confirment leur grande forme dans le dernier quart d'heure en reprenant l'avantage sur un coup de tête de Martin Terrier, laissé seul dans la surface par Damien Da Silva, tout juste entré en jeu. Une nouvelle erreur défensive qui précipite un nouveau revers lyonnais, le cinquième en onze matchs.

"Il y a eu du mieux. On a essayé de poser des problèmes à cette équipe de Rennes mais on n'a pas eu les trois points. C'est encourageant mais le plus important est d'avoir les victoires et c'est ce qu'on n'a pas fait", a concédé Moussa Dembélé au micro de Prime Video au coup de sifflet final. Une performance qui laisse Lyon à une triste 10e place, à dix points du podium. Surtout, les Gones n'ont plus gagné depuis le 3 septembre. En revanche, Rennes se replace dans le top 5 et revient à deux points de l'OM, qui affronte le PSG ce dimanche soir lors du Classique.