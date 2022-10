OL: Blanc souligne le "changement de mentalité" de ses joueurs pour arracher la victoire contre Lille

Dans son Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais est parvenu à arracher une courte mais précieuse victoire 1-0 contre Lille. Tout n’a pas été facile pour les Gones, qui sont passés souvent proches de concéder l’ouverture du score. Devant les médias, Laurent Blanc a souligné "un changement de mentalité" chez ses joueurs pour en partie expliquer ce succès.

Après la défaite contre Rennes pour son premier vrai gros test sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc avait à cœur de voir son équipe battre un Lille en confiance depuis quelques semaines. Dans un Groupama Stadium des grands soirs, les Lyonnais se sont imposés sur la plus petite des marges 1-0 grâce à un but d'Alexandre Lacazette.

Un succès qui a été compliqué à aller chercher. D’autant qu’en première période, les Lillois ont souvent eu l’occasion d’ouvrir le score. Souvent sauvés par un Anthony Lopes des grands soirs, les locaux ont su montrer un meilleur visage au retour des vestiaires. À la grande joie de Laurent Blanc: "Nous avons été chanceux de ne pas être mené à la mi-temps. La seconde période a été meilleure et nous avons su concrétiser une occasion", a-t-il déclaré aux médias.

"Le changement de mentalité" des Gones

Si les Lyonnais ont connu à un moment une triste série de quatre défaites en Ligue 1, ces derniers enchaînent enfin avec deux victoires consécutives. Une bonne forme avant le choc à venir face à l’Olympique de Marseille, que Blanc met sur le compte d'un changement d'attitude chez ses joueurs: "Le changement de mentalité, ne plus accepter de ne pas prendre de points, est sans doute le plus gros progrès depuis trois semaines que je suis là."

Ces progrès, l’ancien coach du PSG, arrivé il y a quelques semaines, est loin d’y être étranger, et ça, ses joueurs le savent. Jeff Reine-Adelaïde a encensé son coach pour à la fois son changement tactique en cours de match, et sa capacité à motiver les troupes dans les phases de jeu compliquées: "Le coach a préféré changer de tactique en deuxième période et ça nous a réussi (…) Le coach nous amène beaucoup de confiance, de calme. On ne faisait pas un bon match et il a su trouver les mots justes à la mi-temps."

Lopes: "Blanc a su trouver les mots qu’il faut"

Amateur d’une défense à trois depuis son arrivée, Blanc a procédé à un changement tactique à la pause qui s’est révélé décisif, avec l’ajout de Johann Lepenant au milieu et le retrait d'un défenseur pour passer en 4-4-2. En plus de ça, le coach a aussi su trouvé les mots justes pour réveiller ses joueurs selon Anthony Lopes: "Le coach nous dit simplement de garder confiance (…) Son discours a fait beaucoup, le fait qu’il arrive totalement frais et remette tout le monde un peu d’aplomb, surtout mentalement, ça a été un gros travail de sa part. Il a su trouver les mots qu’il faut."

Quoi de mieux pour confirmer ce regain de forme, que d’aller chercher une victoire à Marseille ce dimanche à 20h45 dans un stade Vélodrome qui sera certainement bouillant. D’autant que contrairement aux Lyonnais, les Marseillais connaissent un coup de moins bien avec trois défaites et un match nul sur les quatre dernières rencontres de Ligue 1.