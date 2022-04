OL: blessé, Caqueret "espère être de retour avant la fin de saison"

Opéré d'une lésion méniscale cette semaine, Maxence Caqueret a donné de ses nouvelles et espère être de retour pour le sprint final de la saison.

Maxence Caqueret reste optimiste. Sur le carreau pour quatre semaines en raison d'une lésion méniscale, le milieu lyonnais a donné de ses nouvelles. "J’ai eu cette opération au genou il y a deux jours, qui s’est très bien passée. On récupère et on va travailler pour revenir vite et fort. Je vais retrouver le club mardi en même temps que l’équipe. Je vais voir avec le staff pour les prochaines étapes de ma rééducation. C’est une période compliquée mais ce sont des moments qui arrivent dans une carrière de footballeur. Cela aurait pu être plus grave. J’essaie de faire la part des choses. J’espère être de retour avant la fin de saison. Je vais tout faire pour revenir dans les temps mais je ne vais pas prendre de risque. Je vais juste écouter les consignes. Il faut garder le moral et la foi. Et aller de l’avant", confie-t-il à OLPlay.

Forfait pour la Coupe d'Europe

Son absence est un vrai coup dur pour les Gones, vainqueur d'Angers dans la douleur dimanche (3-2). Mais le calendrier se corse dans les prochains jours. Le Français ne sera pas de la partie pour la double confrontation en Ligue Europa contre West Ham (le 7 et 14 avril). Caqueret est aussi incertain pour le choc du 1er mai face à l'Olympique de Marseille en championnat. Si tout se passe bien, il pourrait revenir pour une éventuelle demi-finale de Ligue Europa (28 avril-5 mai).

Performant depuis plusieurs mois, ce coup d’arrêt ne tombe pas au meilleur des moments. Coupé dans son élan, Caqueret voit ses chances de disputer ses premières sélections avec l’Equipe de France diminuer, d’autant que la Coupe du monde 2022 approche à grands pas (21 novembre-18 décembre).