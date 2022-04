OL-Angers: les débuts canons de Tetê offrent la victoire aux Lyonnais

Bousculés par Angers, les joueurs de l'OL s'en sont remis à un but de Tetê pour remporter une victoire importante en championnat (3-2). Les Gones se rassurent avant de retrouver West Ham en Ligue Europa.

Tetê fait déjà des miracles. Pour son premier match sous les couleurs lyonnaises, le Brésilien a offert une victoire cruciale à son équipe, qui restait sur un succès lors des cinq derniers matchs de championnat. Face à Angers (3-2), l'OL s'est un peu rassuré au Groupama Stadium, en réalisant une prestation à deux visages mais en empochant les trois points.

Un OL intermittent

Privés de Karl Toko-Ekambi, Maxence Caqueret, Sinaly Diomandé et Rayan Cherki, les Lyonnais réalisent une première demi-heure sérieuse, sans pour autant se procurer d'occasions dangereuses, à part deux frappes non cadrées de Thiago Mendes et Malo Gusto. La première menace est finalement la bonne, puisque Moussa Dembélé ouvre le score sur un service de Tanguy Ndombele.

Comme trop souvent cette saison, les Gones changent radicalement de visage et souffrent en fin de première période. Mais heureusement pour la défense, Mathias Pereira Lage envoie sa tentative sur le poteau d'Anthony Lopes. Les Angevins auraient même pu obtenir un pénalty après un accrochage entre Gusto et Boufal, mais l'arbitre ne bronche pas.

Première gagnante pour Tetê

Poussés dans leurs retranchements, les hommes de Peter Bosz reculent et sont punis par Pereira Lage au retour des vestiaires, qui profite d'un énorme trou d'air de la défense pour égaliser. Un bonheur de courte durée, puisque Dembélé redonne l'avantage à l'OL sur le coup d'envoi, après un joli une-deux avec Lucas Paqueta. Malgré l'avertissement du but du SCO, l'arrière-garde lyonnaise laisse tranquillement Sofiane Boufal égaliser, après un marquage plus que laxiste.

Dans l'obligation de réagir pour éviter une nouvelle colère des supporters, les Gones poussent par l'intermédiaire de Dembélé et Faivre, mais le salut vient de la recrue Tetê, buteur sur son troisième ballon, à peine une minute après son entrée en jeu. Une première tonitruante pour l'ancien joueur du Shakhtar, arrivé à Lyon dans la semaine. Le Brésilien évite un nouveau faux-pas à l'OL (neuvième), qui se relance et revient à deux points de Monaco, sixième. Les Gones font également le plein de confiance avant le déplacement à West Ham, lors du quart de finale de Ligue Europa jeudi (à suivre sur RMC Sport 1).