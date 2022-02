OL: Boateng donne de ses nouvelles après son absence face à Lens

Absent de la feuille de match face à Lens malgré sa présence dans le groupe de l'OL (1-1), Jerome Boateng souffre de problèmes d'estomac qui l'ont empêché de tenir sa place dans le Nord.

Jérôme Boateng, écarté contre Nice (2-0) le week-end dernier puis réintégré, n'a pas été retenu pour un deuxième match d'affilée samedi à Lens (1-1) parce qu'il était "malade", a justifié son entraîneur Peter Bosz. "Il était malade. Il était hier (vendredi) avec nous à l'aéroport mais cette nuit il était malade", a assuré Bosz au micro du diffuseur Amazon Prime Video.

Après le match nul dans le Pas de Calais, l'international allemand a donné de ses nouvelles. "Merci pour vos messages... J'ai juste eu quelques petits problèmes avec mon estomac ce soir, donc malheureusement je n'ai pas pu participer au match, ce qui m'a vraiment ennuyé, mais ce n'est rien de grave", a confié Boateng sur Twitter.

"On verra" pour la suite

Comme contre Nice, l'entraîneur Peter Bosz a préféré reconduire le milieu brésilien Thiago Mendes en défense centrale aux côtés du jeune et prometteur Castello Lukeba, alors que Boateng, initialement retenu dans le groupe, était absent de la feuille de match. L'Allemand (33 ans), arrivé l'été dernier avec l'ambition d'être un cadre de l'OL, a donc raté une deuxième rencontre consécutive avec son nouveau club, après une semaine agitée en coulisses autour du cas du champion du monde 2014.



"Bonne chance pour le match, les gars! Allez l'OL", avait tweeté Boateng juste avant la rencontre. Bosz avait précisé que pour lui, Boateng n'était "pas prêt" pour jouer contre Nice. Et le président lyonnais Jean-Michel Aulas avait été contraint à une mise au point, précisant que l'ancien joueur du Bayern Munich avait été réintégré en début de semaine.



Peter Bosz n'a pas voulu s'engager ce samedi sur un éventuel retour prochain de Boateng dans le onze titulaire de l'OL, se contentant de répondre au micro d'Amazon Prime Video: "On verra".