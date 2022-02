Lens-OL: un choc sans vainqueur, le top 4 s'éloigne pour les deux équipes

Alors que les deux équipes pouvaient se rapprocher du top 4 en cas de victoire, Lens et Lyon se sont quittés sur un nul (1-1) qui n'arrange personne, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.

Un nul qui n'arrange personne. Devant un stade Bollaert bien rempli et bruyant, les deux équipes se sont quittées en bons termes (1-1) pour leur 100e duel, qui les freine dans la course à l'Europe. Ce partage de points est plus problématique pour Lyon, qui grimpe provisoirement à la cinquième place mais pourrait vite redescendre après les matchs de dimanche.

Après les belles promesses entrevues face à Nice, l'OL a montré un autre visage dans les 20 premières minutes. Un visage qui ressemble fortement à la prestation indigeste face à Monaco, où les Gones avaient sombré (2-0). Malgré un gros pressing d'entrée, les hommes de Peter Bosz ont concédé l'ouverture du score sur la première occasion lensoise.

Le réveil de Kadewere

Servi en profondeur par Gaël Kakuta, Arnaud Kalimuendo a buté sur Anthony Lopes, mais Jonathan Clauss a parfaitement suivi pour pousser le ballon au fond. Le latéral lensois, buteur pour la troisième fois cette saison, est le défenseur du top 5 européen à être impliqué sur le plus de buts (12).

Sonné, l'OL a tenté de réagir sous l'impulsion de Lucas Paqueta et Romain Faivre. Et les Lyonnais ont été récompensés de leurs efforts grâce à Tino Kadewere, venu couper un centre de Karl Toko-Ekambi au second poteau. Une libération pour le Zimbabwéen, jusqu'ici très décevant pour sa deuxième titularisation de la saison. Une libération aussi pour l'OL, pas passé très loin de la correctionnelle sur un mauvais dégagement de Thiago Mendes sanctionné par Seko Fofana... puis refusé pour une main du capitaine artésien.

Lyon perd du terrain

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Tanguy Ndombele ont poussé pour prendre les devants mais Farinez s'est montré plus prompt devant Toko Ekambi, qui avait pris de vitesse la défense lensoise. Bien moins rythmée que lors du premier acte, la partie s'est emballée dans le dernier quart d'heure. Côté lyonnais, Paqueta n'a pas cadré sur son duel avec Farinez malgré un bon service de Kadewere. Les Lensois auraient pu eux aussi prendre les devants sur un centre-tir de Fofana dévié sur sa barre par Lopes et une frappe de Sotoca, mais le tableau d'affichage est resté figé jusqu'au coup de sifflet final.

Avec une seule défaite à Lens sur les onze derniers matchs, Lyon poursuit sa belle série dans le Nord mais perd deux points dans la course à l'Europe puisque les Gones restent à trois unités de Strasbourg. Ils pourraient être dépassés par Rennes et Monaco, qui jouent ce dimanche.