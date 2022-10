OL-Toulouse: les réponses ambiguës de Lacazette sur les choix et l'avenir de Bosz

Tenu en échec par Toulouse vendredi (1-1), l'OL reste toujours dans une spirale négative en enchaînant un cinquième match sans victoire. Une nouvelle soirée difficile qui a mis en lumière certains choix de Peter Bosz, qui n'ont pas tous été compris par son capitaine, Alexandre Lacazette.

L'OL fait du surplace. Si les Gones ont mis fin à une terrible série de quatre défaites consécutives, le nul concédé face à Toulouse ce vendredi au Groupama Stadium (1-1) ne rassure guère sur les ambitions lyonnaises pour cette saison. Dans cette rencontre, Peter Bosz a notamment fait le choix de sortir Moussa Dembélé pour les vingt dernières minutes.

Un choix qu'Alexandre Lacazette n'a pas tout à fait compris. "Je suis surpris. On était bien avec Moussa devant. Le coach a fait ses choix, on est obligé de les respecter. Moi qui suis attaquant, je ne comprends pas toujours quand l'attaquant sort alors qu'on a besoin de marquer. J'aime beaucoup jouer avec Moussa et c'est à nous de continuer à travailler", a confié le capitaine lyonnais au micro de Prime Video.

Puis questionné sur un éventuel maintien de l'entraîneur néerlandais, Alexandre Lacazette a simplement répondu qu'il souhaitait "gagner des matchs". "Ce n'est pas à moi de décider s'il reste ou non, a-t-il ajouté. Il y a beaucoup de discussions derrière les portes. Il ne faut pas penser qu'on ne fait rien, on fait de notre mieux pour arranger la situation. On va continuer à travailler et se bouger le cul."

>> Revivez OL-Toulouse (1-1)

Bosz: "J'ai toujours de l'espoir"

Interrogé en conférence de presse sur les propos de son attaquant, Peter Bosz a rappelé que Moussa Dembélé revenait de blessure et qu'il ne fallait "pas prendre de risques". Le technicien néerlandais assure également qu'il n'y a pas de fractures avec ses joueurs, mais confie qu'il va échanger avec son capitaine.

Quant à un éventuel départ, le coach de l'OL n'y pense pas: "Je vois toujours de l'espoir. Comme entraîneur, j'ai toujours de l'espoir. Le moment où je n'ai plus ça, c'est moi qui dirai au président que je ne vois pas comment continuer. Je travaille depuis plus d'un an avec ces joueurs, ils peuvent mieux faire".

Tolisso: "Tout le monde doit se remettre en question"

À chaud, Corentin Tolisso semblait également dépité après cette nouvelle contre-performance. "On a beaucoup parlé cette semaine, je vous assure. Personne n'est content du résultat, on donne tout pour redresser la barre. On est l'OL, on se doit d'être bien meilleurs. Il y a beaucoup de choses à améliorer, on le savait avec les quatre derniers matchs. C'est très insuffisant. Tout le monde, vraiment tout le monde, doit se remettre en question", a analysé le milieu lyonnais au micro de Prime Video.

Tranchants dès le coup d'envoi, les Lyonnais ont su rapidement faire la différence sur une frappe contrée de Tetê dès la deuxième minute. Si Maxime Dupé a sauvé plusieurs fois le TFC face aux offensives des Gones, la défense lyonnais a elle été sauvée deux fois par ses montants, avant de finalement craquer sur une réalisation de Ratao à vingt minutes du terme. Toujours malade, l'OL doit désormais faire face à un calendrier costaud jusqu'à la Coupe du monde (Rennes, Montpellier, Lille, Marseille, Nice).