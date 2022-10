OL-Toulouse: Bosz sifflé pour la première fois par les supporters lyonnais

Avant le coup d'envoi de la rencontre face à Toulouse, les supporters de l'OL ont exprimé leur colère envers leur équipe, qui reste sur quatre défaites de rang en championnat.

L'OL est en pleine crise. Sur une série de quatre défaites de rang, les joueurs de Peter Bosz n'ont pas d'autre choix que de gagner ce vendredi soir face à Toulouse pour mettre fin à la spirale négative débutée face à Lorient. Avant le coup d'envoi de la rencontre, comptant pour la 10e journée de Ligue 1, les fans lyonnais ont exprimé leur colère en sifflant pour la première fois leur entraîneur à l'annonce de la composition des équipes.

Un geste fort de la part des supporters, qui ont également déployé une banderole au moment de l'entrée des équipes. "Encore des mots, toujours des mots, les mêmes maux... Je ne sais plus comment te dire" (Dalida). Plus tard dans la rencontre, d'autres banderoles sont venues fleurir le virage nord: "7ème, quatre défaites de suite, zéro fond de jeu, dix ans sans titre, président, il est temps d'agir", "grosses ambiances depuis le début de saison, des parcages pleins loin de la maison, et si les supporters étaient les seuls garants de cette institution ?"

Les banderoles déployées par les supporters lyonnais lors de Lyon-Toulouse, le 7 octobre 2022. © Iconsport

"Un sentiment de rage et de honte"

À quelques jours de la réception de Toulouse, Anthony Lopes avait fait part de son inquiétude face à la situation des Gones. "Il y a de la colère mais avec l’expérience que j’ai maintenant je pense aussi que j’arrive à faire la part des choses, avait estimé le gardien portugais. Je pense que parfois à chaud, il vaut mieux éviter de dire certaines choses et il faut se poser le lendemain. Le coach a dit qu’il avait eu beaucoup de discussions et je n’ai pas besoin de revenir là-dessus. Le meilleur des remèdes cela sera sur le terrain, il faut répondre présent dès l’entame de match et foutre le feu le plus vite possible dans la rencontre pour amener tout le monde avec nous."

Anthony Lopes avait même promis du changement: "Je pense qu’il y a une grosse remise en question de soi-même et du groupe pour essayer de faire les choses ensemble. Il faut amener tout le monde dans le même wagon et essayer d’aller chercher la victoire. Le seul remède c’est la victoire."