OL: Bosz conforté avant "un bilan en fin de saison", promettent Aulas et Ponsot

Peter Bosz, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot étaient présents en conférence de presse ce vendredi, au lendemain de l’élimination de l’OL en quart de finale de Ligue Europa. Le président et le directeur général lyonnais se sont exprimés sur l’avenir du technicien néerlandais.

Alors que l’OL est en pleine tempête, les trois hommes forts du club rhodanien ont tenu à être présents en conférence de presse ce vendredi, au lendemain de l’élimination retentissante en quart de finale de Ligue Europa (1-1 à l’aller, 0-3 au retour) contre West Ham. Face aux journalistes, Jean-Michel Aulas, le président, et Vincent Ponsot, le directeur général, se sont exprimés sur l’avenir de Peter Bosz, qui pourrait être menacé au regard de la saison galère des Lyonnais.

"On a trouvé un staff qui correspond à ce dont on a besoin à l'OL, avec l'expérience, une culture étrangère qui était réclamée par beaucoup de supporters, a d’abord rassuré Jean-Michel Aulas. Il y a une première année où on a tâtonné. Le recrutement n'a peut-être pas été directement en relation avec ce que souhaitait Peter. On a l'intention de réfléchir à la manière dont on peut améliorer le groupe, on aura les moyens d'investir pour faire en sorte de répondre aux aspirations de Peter. On espère continuer l'aventure. Le staff en place correspond à ce qu'on souhaite."

Ponsot: "Si les objectifs ne sont pas remplis, il faudra en tirer les conclusions"

Dans la foulée, Vincent Ponsot s’est montré quelque peu plus prudent que son président, en assurant qu’il était trop tôt pour se prononcer: "On fera le bilan en fin de saison. Il n'y a pas de léthargie chez nous. Si les objectifs ne sont pas remplis il faudra en tirer des conclusions, mais il reste sept matchs, on ne baisse pas les bras. On tirera à la fin les leçons de cette saison."

Peter Bosz, de son côté, a adopté un discours combatif. "Les objectifs sont clairs ici et c'est dur quand tu ne gagnes pas. Mais je ne lâche pas. C'est un grand challenge", a clamé le coach lyonnais devant la presse. Jeudi soir, quelques minutes après la débâcle contre les Hammers, il assurait ne pas se sentir en danger. “Je sens la confiance de mon président tous les jours. Il faudra gagner des matchs en Ligue 1 (pour se qualifier en Coupe d’Europe)", avait balayé le technicien néerlandais sur RMC Sport.

Pour les joueurs, il va désormais falloir sauver ce qui peut encore l'être. Après cette élimination en Ligue Europa, le principal objectif de la fin de saison lyonnaise, les hommes de Peter Bosz doivent désormais compter sur une remontée fantastique en Ligue 1. Après 31 journées, l’OL est 10e, à 10 points du podium et cinq de la cinquième place.