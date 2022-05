OL: la mise au placard de Marcelo a commencé par des flatulences

Écarté du groupe lyonnais en tout début de saison après la défaite à Angers (0-3), Marcelo a été coupable d'un "comportement déplacé" dans le vestiaire à cause notamment de flatulences révèle l'Equipe.

Le saison 2021-2022 de l'OL est partie dans tous les sens. Et ce, dès le mois d'août. Au soir de la 2e journée et une humiliation à Angers (0-3), le défenseur brésilien Marcelo est écarté du groupe lyonnais par Juninho et Peter Bosz en raison d'un "comportement déplacé." Selon L'Équipe, l'actuel joueur des Girondins de Bordeaux a eu des flatulences dans le vestiaire, avant d'en rigoler avec certaines coéquipiers pendant une prise de parole de Léo Dubois. Un comportement que n'a pas vraiment apprécié l'ancien directeur sportif des Gones, qui lui a signifié une mise à pied après une concertation avec Vincent Ponsot, le directeur du football.

Résiliation du contrat cinq mois plus tard

Au-delà de son comportement dans le vestiaire, Marcelo sortait d'un match catastrophique à Raymond-Kopa, en inscrivant un but contre son camp sur une mauvaise passe en retrait à destination d'Anthony Lopes. Ce qui ne l'avait pas empêché de dire après le coup de sifflet final, en donnant son maillot aux fans du parcage: "C'est quoi le problème?"

Envoyé en réserve, malgré une inscription sur la liste de la Ligue Europa, le défenseur de 34 ans est officiellement libre le 26 janvier après un commun accord trouvé avec le club. Deux jours plus tard, il s'est engagé avec Bordeaux, où il a disputé neuf matchs de championnat, sans pour autant stopper l'hémorragie, puisque les Girondins sont aux portes de la Ligue 2.