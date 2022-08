Ligue 1: Lorient-Lyon reprogrammé le 7 septembre

Reporté en raison du mauvais état de la pelouse du Moustoir, le match de la 2e journée de Ligue 1 entre Lorient et Lyon se jouera le mercredi 7 septembre à 19 heures, juste avant la 1ère journée de Ligue des champions.

Lorientais et Lyonnais sont désormais fixés. Deux semaines après le report de la rencontre entre Lorient et l'OL en raison du mauvais état de la pelouse du Moustoir à la suite du Festival Interceltique, la Commission des Compétitions de la LFP a décidé de reprogrammer le match de la 2e journée le mercredi 7 septembre à 19 heures. Il sera à suivre sur Prime Video juste avant la soirée de Ligue des champions.

Ce report avait entraîné quelques tensions en coulisse entre Loïc Féry et Jean-Michel Aulas. Dans un communiqué, le président lorientais avait regretté la décision de reporter le match, tout en assurant que les Gones avaient fait pression sur la LFP pour repousser la rencontre. "L’Olympique Lyonnais a menacé la LFP de demandes de dommages et intérêts en cas de blessure (d’un de ses joueurs, ndlr)", avait précisé Féry.

"Juste du bon sens"

De quoi agacer sérieusement le président rhodanien. "Aucune pression", a écrit le président de l’OL en réponse à son homologue lorientais. Juste du bon sens et de la logique, qui aurait évité cette situation pour nos 500 supporters et nos équipes. Même le plus optimiste des jardiniers savait depuis le début de la canicule que ce terrain n’aurait jamais pu supporter six journées de festivités. Très grave!"

Depuis le report de la rencontre, l'OL a enchaîné une deuxième victoire face à Troyes (4-1) et essaiera de viser la passe de trois ce dimanche sur la pelouse de Reims (17h05), alors que Lorient est allé chercher un nul spectaculaire sur la pelouse de Toulouse (2-2). Ce week-end, les Merlus joueront leur premier match à domicile en recevant Clermont (15 heures).