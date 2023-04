OL: "C'est dommage d'en arriver là", Blanc pas fan du boycott des ultras contre Rennes

Les Bad Gones et le Kop Virage Nord ont annoncé leur boycott du match face à Rennes dimanche (30e journée de Ligue 1, 13h) après l’élimination de l’OL en demi-finale de la Coupe de France à Nantes. Présents en conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc et Corentin Tolisso ont tous les deux regretté cette décision. Tout en assurant qu’ils comprenaient la réaction de leurs supporters.

Contraints de se relancer après l’immense désillusion vécue en demi-finale de Coupe de France mercredi à Nantes (1-0), les Lyonnais vont devoir faire sans le soutien d’une partie de leurs supporters. Ce vendredi, les Bad Gones et Kop Virage Nord ont publié un communiqué dans lequel ils annoncent leur boycott du match face à Rennes dimanche (30e journée de Ligue 1, 13h). Une manière d’exprimer leur ras-le-bol.

Blanc: "C'est dommage d'en arriver là"

"Tout le monde vit une saison difficile, a commenté Laurent Blanc en conférence de presse ce vendredi. Eux sûrement encore plus que la personne lambda. Je peux comprendre, ça fait un moment qu'ils doivent souffrir car les résultats de l'OL ne sont pas à la hauteur. Mais on a besoin de supporters, comme tous les clubs. C'est dommage d'en arriver là mais c'est leur décision."

Quelques minutes avant son coach, Corentin Tolisso s’était lui aussi exprimé sur la décision des Bad Gones et du Kop Virage Nord. A l’instar de Laurent Blanc, le milieu de terrain regrette ce boycott. Tout en comprenant la colère de ses supporters.

"Je les comprends, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on en soit là à ce moment de la saison et qu'on se fasse sortir en Coupe de France alors qu'on était les favoris. Ils s'attendaient à mieux de notre part, a indiqué l’enfant du club rhodanien. C'est dommage pour nous car on a envie de jouer devant nos supporters, le fait qu'ils ne soient pas là est une chose négative pour nous. Mais il faudra faire avec et tout donner lors de ce match."

Les ultras invitent les supporters à rester "autour d’un bon gigot"

Dans un communiqué publié ce vendredi, les deux groupes de supporters lyonnais ont dépeint un tableau très peu reluisant. "Malgré le soutien populaire, malgré les déclarations d’avant-match, malgré l’opportunité d’adoucir la note d’une saison ratée et de remporter un trophée après 11 ans de disette, notre équipe n’a pas été à la hauteur de l’évènement… une fois de plus. Car si la défaite, si douloureuse soit-elle, fait partie du jeu, la purge collective que nous a infligés une équipe sans âme et sans valeur ne mérite que du mépris."

"Nos starlettes si brillantes face à un PSG démobilisé (et ce devant les caméras du monde entier) n’ont pas tenu le choc face à une véritable équipe, avec des efforts, une solidarité et une motivation trop rarement aperçus chez nous ces derniers mois, poursuit le communiqué. Dimanche contre Rennes, ce sera sans nous. Déjà, programmer un match à 13h le dimanche de Pâques après celui du 1er janvier nous montre à quel point la LFP se fout des gens qui vont au stade, et vu que notre équipe et ses prestations indigentes se fout de ses supporters, nous invitons tout le monde à rester en famille ou entre amis autour d’un bon Gigot plutôt que d’assister à la représentation de l’OL Circus." Même s’il attriste Blanc et Tolisso, le message a le mérite d’être clair.