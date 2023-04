OL: la mise en garde d'Aulas à Textor, qui pourrait bouleverser l'organigramme

Après l'élimination de l'OL en Coupe de France, Jean-Michel Aulas prévient dans L'Équipe qu'il ne compte pas accepter que John Textor procède à des bouleversements de l'organigramme.

Jean-Michel Aulas est catégorique: il n'est pas prêt à ce que le nouveau propriétaire John Textor bouscule le fonctionnement et l'organigramme de l'Olympique Lyonnais en réponse à la crise sportive que traverse le club. "Si on vient m'imposer des choses sur l'organisation sportive, il y a peu de chance que je l'accepte", affirme le président dans des propos accordés à L'Équipe, sur fond de rumeurs de bouleversements à venir.

"Tout est possible"

Le patron lyonnais a en outre répondu "non" lorsque le quotidien lui a demandé s'il était éventuellement prêt à ne plus travailler avec Bruno Cheyrou, qui occupe le poste de directeur technique. Quant à son propre avenir, alors qu'il avait obtenu la garantie de rester président pendant trois ans en vendant le club au groupe américain de John Textor, Jean-Michel Aulas admet que "tout est possible".

"Mais à ce moment-là, il faut en passer par les aspects juridiques qui sont associés à leur prise de contrôle, avec des garanties qui ont été données au cédant", rappelle le président, qui dit malgré tout ne pas avoir d'inquiétudes sur son sort et sa relation avec John Textor. "Je n'ai pas de doute aujourd'hui sur le fait d'être l'acteur majeur de la stratégie de l'OL sur les trois ans qui viennent", confirme-t-il.

Seulement 9e de Ligue 1 avec 16 points de retard sur le podium à neuf journées de la fin de la saison, l'OL s'est enfoncé dans la crise en s'inclinant 1-0 contre le FC Nantes en demi-finale de la Coupe de France.