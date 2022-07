OL: "C'était plus un problème psychologique", Tolisso rassure sur son physique malgré ses blessures

Le retour de Corentin Tolisso à l'OL s'accompagne d'interrogations sur son état physique. Mais le milieu de terrain français, présenté ce vendredi à la presse, se veut rassurant.

Une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en septembre 2018, une opération à la cheville gauche en avril 2020, une rupture d'un tendon au niveau des quadriceps en février 2021, sans oublier divers problèmes musculaires. Ces dernières années, Corentin Tolisso a beaucoup côtoyé l’infirmerie. Sans doute un peu trop pour pouvoir s’imposer dans la durée au Bayern Munich.

"Tout le monde peut être rassuré"

Laissé libre à la fin de son contrat au 30 juin, l’international français (27 ans) a choisi de revenir à l’OL, son club formateur, pour se relancer et prouver qu’il a encore de belles années devant lui. Présenté à la presse ce vendredi, il a tenu à se montrer rassurant sur son état de forme. "La visite médicale est passée, c'est un bon point, a-t-il dit avec le sourire. C'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis. Je pense vraiment que c'était plus un problème psychologique et mental que physique, pour des raisons que je ne vais pas forcément expliquer aujourd'hui."

"Beaucoup de choses ont joué dans ma tête la saison dernière. Mais j'ai fait une grosse préparation physique, je suis prêt. J'ai fait des tests hier (jeudi) qui se sont bien passés. Tout le monde peut être rassuré. Il n'y aura pas de problème. Je sais qu'il y a un staff médical très compétent au sein de l'OL, je sais que je vais pouvoir compter sur eux", a ajouté le milieu de terrain. Le champion du monde 2018 s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec l’OL, qui confirme son ambition de renouer avec son ADN après le retour d’Alexandre Lacazette, lui aussi libre, et les prolongations d’Anthony Lopes et Maxence Caqueret.