OL: "Ça avait trop duré, il était sur le déclin", Rothen valide le départ d'Aulas

L'OL doit-il se réjouir du départ de Jean-Michel Aulas, président du club pendant plus de trois décennies? "Il était sur le déclin depuis quelques temps", a estimé Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme, ce lundi sur RMC. Un avis que ne partage pas Eric Di Meco.

Bonne nouvelle, le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l'Olympique lyonnais, annoncée ce lundi? "Ça avait trop duré, il y avait trop d'erreurs, dix ans sans titre chez les garçons, a tranché Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC. Il était sur le déclin depuis quelques temps. On avait l'impression que dès qu'il touchait quelque chose, dès qu'il avait une intuition, ça se transformait en échec. Il fallait dire stop pour redynamiser le club."

"Comment on peut dire que c'est une bonne nouvelle?, a répondu Eric Di Meco. Tu peux dire que ça ne marche plus, mais pas que c'est une bonne nouvelle. Un président qui a passé trente-six ans dans un club, l'a récupéré en deuxième division, l'a fait devenir sept fois champion de France et une place forte du football français même quand ça ne gagnait plus... Peut-être qu'il est resté quelques années de trop et qu'il aurait dû passer la main plus tôt, ok. Mais je trouve ça violent de dire que c'est une bonne nouvelle. C'est catégorique et définitif, et il y a beaucoup de contre-exemples."

"Il ne peut pas avoir les bonnes idées comme il avait à l'époque"

Jérôme Rothen, lui, pointe les résultats laborieux des dernières saisons: "Ils sont bien en-dessous des objectifs fixés sur les deux dernières années. Tu ne peux pas continuer avec un président qui en plus, est rattrapé par l'âge aujourd'hui (74 ans), et ce que je dis n'est pas méchant. Il ne peut pas avoir les bonnes idées comme il avait à l'époque. Il faut faire du grand ménage."

Réponse de Di Meco: "Pour régner dans le football français, il fallait souvent être déraisonnable sur le plan économique. Des clubs l'ont payé. Lui a gagné sept ans de suite, est resté une place forte du football français et est même resté compétitif quand il a construit son stade. Il a pérennisé son club. Je pense que ce qu'il a fait est extraordinaire dans le football français. Gagner autant et rester fiable économiquement, c'est inégalable".