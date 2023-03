OL-Nantes: Lyonnais et Nantais se quittent sur un nul, et ne décollent toujours pas au classement

Deux semaines et demi avant de se retrouver en demi-finale de Coupe de France, Lyon et Nantes ont partagé les points ce vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 (1-1). Un résultat qui n'arrange personne.

Lyon et Nantes n'avancent pas. À deux semaines et demi de leurs retrouvailles en demi-finale de Coupe de France - le 5 avril à La Beaujoire - les Gones et les Canaris n'ont pu faire mieux qu'un match nul ce vendredi, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 (1-1). Un nul qui n'arrange personne, même si Alexandre Lacazette est entré dans l'histoire du club rhodanien en inscrivant son 150e buts sous le maillot de l'OL.

>> Revivez OL-Nantes

Lacazette buteur... puis blessé

De retour dans le onze pour la première fois depuis le 12 février, le capitaine lyonnais a remis son équipe sur de bons rails. Surpris par un csc de Castello Lukeba dès la deuxième minute, les Gones ont rapidement réagi grâce à leur homme fort de la saison. Après une tête de Bradley Barcola, le "Général" a montré toute sa hargne pour tacler le ballon dans la surface devant Nicolas Pallois et ramener l'OL à hauteur.

Son 21e but en 27 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Le 22e n'était pas loin, puisque Lacazette a manqué une énorme double occasion juste avant la pause. Sa tête a d'abord été repousée par Alban Lafont, avant que le capitaine lyonnais ne cadre pas sa reprise dans les 5,50m. Après la joie du record, Alexandre Lacazette a été contraint de céder sa place peu après l'heure de jeu après avoir demandé le changement.

Amin Sarr de nouveau décevant

Le numéro 10 des Gones a laissé un vide en attaque à sa sortie, lui qui était le principal danger pour la défense des Canaris. Titulaire sur le couloir gauche du 4-3-3 de Laurent Blanc, Amin Sarr a de nouveau livré une copie très brouillonne, ne se procurant aucune occasion. En sortie de banc, Rayan Cherki et Jeffinho ont essayé d'amener de la folie, mais le danger n'est jamais pleinement arrivé devant les buts d'Alban Lafont.

"Il faut qu'on mette plus de dynamisme. C'est dommage car il y avait de la place. Il faut plus de mouvements et d'agressivité, a constaté Rémy Riou au micro de Prime Video au coup de sifflet final. On a eu deux ou trois occasions franches mais il va falloir travailler. On s'accroche, la trêve va faire du bien à tout le monde, il faut se remobiliser pour la suite."

Après le match nul et vierge à l'aller, l'OL et Nantes se quittent donc à nouveau bons amis, même si ce point n'arrange personne. Au classement, les Gones sont toujours 10e après ce troisième nul consécutif, tandis que les Canaris prennent - un peu - d'air sur la zone rouge et comptent sept points d'avance sur Auxerre, premier relégable.