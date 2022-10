OL: "Certains joueurs expérimentés n'apportent pas assez", le constat sans appel de Laurent Blanc

Présenté à la presse ce lundi en tant que nouvel entraîneur de l'OL, Laurent Blanc a évoqué les premiers constats établis avec son staff au sujet de l'équipe, à la peine en championnat.

Laurent Blanc s’est présenté ce lundi au chevet d’une équipe lyonnaise souffrante, 9e de Ligue 1 et défaite à quatre reprises lors de ses cinq derniers matches, à l’occasion de sa première journée en tant que nouvel entraîneur de l’OL. Présent aux côtés de son président Jean-Michel Aulas et de l’état-major du club, lors de sa présentation à la presse, l’ex-entraîneur du PSG (2013-2016) a partagé ses premières impressions après la rencontre avec les joueurs, dressant un premier diagnostic après auscultation des malades.

"Avec douceur mais fermeté", la méthode du 'Président' Laurent Blanc

"Je pense qu’il y a des joueurs qui, individuellement, n’arrivent pas à offrir ce qu’ils devraient apporter à cette équipe, je pense notamment aux joueurs expérimentés, a-t-il estimé. À eux de tirer le groupe vers le haut. Je dis toujours qu’il y a dans cet effectif des jeunes de qualité mais les joueurs qui vont nous permettre de sortir de cette phase délicate seront les joueurs confirmés. Je m’appuierai principalement sur ces joueurs-là dans les semaines à venir pour accomplir cette tâche qui est de prendre le plus de points possible d’ici le 13 novembre."

Tenu par l’urgence de prendre des points avant tout, pour ne pas être décroché par la concurrence avant la trêve en raison de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), Laurent Blanc n’a pas renoncé à imposer sa vision du football pour autant, et il espère faire adhérer son groupe à ses idées. Mais sa première mission consistera surtout à prendre soin des joueurs touchés mentalement par la situation, histoire de ne pas les perdre définitivement pour certains d'entre eux.

"On va y aller avec douceur mais fermeté, a-t-il annoncé. Les joueurs ressentent les choses. Ils sont conscients que la situation ne correspond pas aux objectifs fixés, ils sont assez grands pour savoir qu'il faut être beaucoup plus performants. Je leur ai fait un discours assez court mais déterminé (...) Aux joueurs de retrouver de la confiance individuellement, mais ce n’est pas facile, parce que ça touche au mental, à la tête. A nous de faire notre travail le mieux possible pour remplir cet objectif d'ici le 13 novembre, ensuite nous aurons plus de temps pour mettre en place tout un tas de choses qui, je l’espère porteront leurs fruits en deuxième partie de championnat."