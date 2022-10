OL: "J’ai toujours rêvé d’avoir Laurent Blanc comme entraîneur de l'Olympique Lyonnais", assure Aulas

Avant la présentation de Laurent Blanc lundi face à la presse, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas s’est félicité d’avoir enfin l’ex-coach du PSG aux commandes de son équipe.

Leurs chemins se croisent enfin. Laurent Blanc est le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Le coach passé sur les bancs de Bordeaux, du PSG et de l’équipe de France a déjà été une cible de Jean-Michel Aulas. Mais l’OL s’est toujours cassé les dents sur ce dossier. Il aura donc fallu le départ de Peter Bosz acté ce week-end pour que les planètes s’alignent.

"Quand on est patron de club, entrepreneur, propriétaire on essaie toujours de sous-peser les éléments économiques, sportifs et humains, a expliqué Jean-Michel Aulas lundi avant la première prise de parole de Laurent Blanc. C’est pour ça qu’après le match de Toulouse (1-1), où la certitude de ne pas avoir atteint les objectifs fixés était acquise, on a entrepris de pouvoir trouver une solution qui corresponde à notre ambition et à notre volonté de montrer qu'on sait prendre un certains nombres de risques."

"On a foncé"

Et le président des Gones de poursuivre à propos de son nouvel homme fort : "Je suis heureux aujourd’hui. J’ai toujours rêver d’avoir Laurent Blanc comme entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Ça n’avait pas pu se faire auparavant. Et là, quand on a eu la certitude que les choses pouvaient se faire, on a foncé. On a fait en sorte de pouvoir trouver la bonne solution." Laurent Blanc débutera sur le banc de l’OL dimanche à Rennes, un match pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Lyon est 9eme du championnat à neuf points du podium.