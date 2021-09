OL: Cherki assure très bien s'entendre avec Bosz et reconnaît avoir une marge de progression

Rayan Cherki, auteur d’un début de saison décevant avec l’OL, revient dans Onze Mondial sur sa relation avec Peter Bosz, nouvel entraineur des Gones. Il estime également devoir encore progresser dans certains domaines afin d’être performant au plus haut niveau.

Annoncé comme un grand talent, Rayan Cherki peine à confirmer en ce début de saison avec l'OL. Selon les informations de RMC Sport, son comportement durant la préparation a agacé son entraîneur et ses dirigeants. Dans une interview accordée à Onze Mondial, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais met cartes sur table. Il assure entretenir une bonne relation avec son coach et qu’il l’aidera à progresser.

"J'ai une très bonne relation avec Peter Bosz, je discute beaucoup avec lui. Sa philosophie me convient. Je vais encore progresser à ses côtés, c'est certain, nos échanges sont bons, on parle football, on parle tactique", confie l’attaquant.

Quelques jours avant le début du championnat, l'entraineur néerlandais assurait que tout se passait bien avec son joueur: " Ça se passe bien, il a 17 ans. Il a encore beaucoup à apprendre, mais même un joueur de 32 ans doit apprendre. Rayan a beaucoup de choses très intéressantes et beaucoup d'autres sur lesquelles il doit travailler. Je suis là pour donner la main aux jeunes joueurs et en faire de meilleurs joueurs qu'actuellement. Je suis là pour aider."

"Je peux encore améliorer mon jeu"

Malgré un talent certain, Rayan Cherki est pleinement conscient qu’il doit encore progresser sur certains aspects, comme sur son efficacité et son placement sur le terrain lors des phases défensives et offensives pour performer au plus haut niveau.

"Je peux encore améliorer mon jeu, je dois être plus efficace, meilleur tactiquement. J'apprends énormément avec le nouveau coach. D'ici quelques semaines, je vais progresser sur mon placement tactique (...) mon jeu va continuellement progresser", dit-il à Onze Mondial. L’international U18 compte 34 matchs de championnat de France pour un but et trois passes décisives avec l’Olympique Lyonnais. N’étant pas entré en jeu lors de la victoire, 1-0 sur la pelouse du FC Nantes, il a joué en réserve, en National 2.