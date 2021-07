OL: Cherki fait le show (et triche) lors d’une sortie karting

Rayan Cherki a offert un joli moment ce week-end lors d’une sortie au karting organisée entre joueurs et membres du staff de l’OL. L’espoir rhodanien a notamment déclenché les rires de ses coéquipiers en trichant sans se cacher.

N’Golo Kanté tient peut-être son plus sérieux concurrent au titre honorifique de plus grand tricheur du football français avec Rayan Cherki. Si le milieu des Bleus et de Chelsea possède une solide réputation aux cartes pendant les rassemblements de l’équipe de France, le prodige de l’OL semble prêt à tout pour gagner au karting… quitte à se faire choper en flagrant délit de triche.

Histoire de souder le groupe avant le début de saison en Ligue 1, le 7 août prochain contre Brest (17h), le staff de Peter Bosz et les joueurs ont participé à une session de karting. Et Rayan Cherki s’est illustré à plusieurs reprises. D’abord, le phénomène des Gones a fait le show micro en main et s’est amusé à jouer les journalistes de terrain en interrogeant plusieurs de ses coéquipiers.

Rayan Cherki a ensuite fait parler sa pointe de vitesse au volant de sa monoplace. Si le Français de 17 ans n’a pas encore le niveau de Lewis Hamilton ou Max Verstappen, le milieu offensif rhodanien possède déjà le petit coup de vice des grands champions.

Distancé par certains coéquipiers en tête de course, Rayan Cherki a tout simplement foncé tout droit en évitant plusieurs virages. Un raccourci qui lui a permis de s’offrir le record du tour.

L’OL prépare bien la reprise

De retour sur le bord de la piste après sa prouesse… Rayan Cherki y a ensuite été accueilli par les rires de plusieurs partenaires comme Maxence Caqueret ou Houssem Aouar. Une preuve de la belle ambiance qui règne actuellement au sein de l’OL. Quatrième de Ligue 1 la saison passée, Lyon reste sur trois victoires et un nul lors de sa préparation.

De bon augure avant de recevoir Brest au Groupama Stadium lors de la première journée de championnat puis de se déplacer à Angers le week-end suivant. D’ici-là, les Gones défieront le Sporting en match amical, ce lundi (21h). Une duel face au club lisboète qui pourrait permettre de conclure une belle préparation sur et en-dehors du terrain. A Lyon, le groupe vit bien.