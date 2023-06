OL: Cherki raconte sa conversation "déclic" avec Laurent Blanc, celle qui a changé sa saison

Très peu utilisé en première partie de saison, le milieu offensif de l'OL Rayan Cherki (19 ans) s'est enfin installé dans les rangs lyonnais après la Coupe du monde: un déclic qu'il met sur le compte d'une discussion avec son entraîneur Laurent Blanc à la trêve.

Si Rayan Cherki finit par éclore pour devenir le talentueux milieux offensif annoncé, l'Olympique Lyonnais devra une fière chandelle à Laurent Blanc. Alors que son prodige de 19 ans n'avait pas les faveurs de Peter Bosz, ni de l'ex-sélectionneur des Bleus lors de sa prise de fonctions mi-octobre (180 minutes de jeu du début de saison à la Coupe du monde, pour trois passes décisives délivrées), la situation du numéro 18 de l'OL s'est totalement inversée depuis lors. Et ce grâce aux mots de Laurent Blanc, selon l'intéressé.

"Je pense que j'ai eu ce déclic quand j'ai eu une discussion avec le coach avant la trêve, pour lui demander où on en était, ce qu'on faisait. Quand j'ai vu que lui aussi avait envie de me faire confiance et de me donner ma chance, je me suis dit que j'allais avoir queleques cartes à jouer et qu'il fallait que je les joue à fond", a reconnu l'international Espoirs, jeudi, en conférence de presse en marge du match à Nice (samedi), le dernier de la saison. Bien lui en a pris : en plus d'avoir accumulé du temps de jeu (plus de 2 000 minutes toutes compétitions confondues depuis fin décembre), Cherki a ajoué cinq buts et deux offrandes à son compteur stats.

Rayan Cherki sous Peter Bosz... et Laurent Blanc cette saison © RMC Sport

Le jeune lyonnais reprend: "Chaque joueur a besoin d'avoir cette petite relation avec son entraîneur pour pouvoir se dépasser. J'ai la chance d'avoir une bonne relation avec ce coach là, et j'espère que ça va continuer ainsi", a ajouté l'un des cinq joueurs nommés dans la catégorie des meilleurs espoirs aux Trophées UNFP.

"J'ai toujours eu de bonnes relations, même si on sait qu'avec l'entraîneur précédent (Peter Bosz) c'était un peu plus compliqué. Mais je me suis toujours bien entendu avec M. Garcia, Laurent Blanc ou Sylvain Ripoll", a-t-il expliqué.

Cherki souligne aussi le rôle de Lacazette

Aussi, Rayan Cherki n'a pas négligé le rôle prépondérant de son capitaine Alexandre Lacazette, ni le poids de ses mots. "Avec Alex, on est sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un avec qui j'aime jouer, on aime être ensemble. Il a marqué énormément de buts, et joué énormément de matchs, il m'a appris énormément de choses", a complimenté le meneur de jeu de l'OL.

Et puisque sauf énorme concours de circonstances, l'objectif de cette dernière journée est uniquement individuel pour l'OL (NDLR: pour être Européen, Lyon doit battre Nice, en espérant que Monaco perde contre Toulouse et Rennes à Brest, en comblant le goal average défavorable vis-à-vis des Bretons), Rayan Cherki espère rendre la pareille à son attaquant en lui permettant de prendre les commandes du classement des buteurs du championnat de France, lui qui n'en compte qu'un de moins que Kylian Mbappé (27 à 28). "Sur le dernier match, nous allons tout faire pour que Lacazette puisse marquer un maximum de buts", a promis Cherki qui espère réaliser, l'année prochaine, "une bonne saison complète".