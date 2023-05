Trophées UNFP: le coup de gueule de Cabella contre le sacre de Nuno Mendes, élu meilleur espoir

S'il reconnaît l'émergence de Nuno Mendes avec le PSG, Rémy Cabella, le milieu de terrain du Losc, imaginait un autre lauréat dans la catégorie du meilleur espoir de la saison 2022-2023.

C’est un refrain qui commençait à se faire entendre dès dimanche soir, quand les résultats des votes sont tombés. Il a depuis été repris en choeur par les internautes qui avaient des réserves à émettre une partie du palmarès des trophées UNFP.

Une catégorie en particulier a suscité l’incompréhension des amoureux du ballon rond, celle du meilleur espoir, un titre qui est tombé dans l’escarcelle du Parisien Nuno Mendes. Nombreux sont ceux qui s’en sont étonnés sur la toile. Le Lillois Rémy Cabella a apporté sa contribution à ce concert de voix discordantes.

Cabella aurait choisi Elye Wahi plutôt que Nuno Mendes © @RémyCabella

"Donc la moitié des joueurs de Ligue 1 ont voté N. Mendes meilleur espoir, s’est-il étonné dans une story Snapchat. Bien sûr que c’est un phénomène et a un potentiel incroyable mais '18 matches titulaires' cette saison en Ligue 1, alors que tu as E. Wahi qui fait une saison incroyable avec 17 buts."

Devancé l’an passé par William Saliba, Nuno Mendes a cette fois été préféré à Eliesse Ben Seghir (Monaco), les Lyonnais Bradley Barcola et Rayan Cherki, et donc le Montpelliérain Elye Wahi. La concurrence était rude. D’autant que le latéral gauche parisien, il est vrai, a manqué de nombreux matches en raison de pépins physiques qui commencent à s’accumuler pour lui depuis son arrivée à Paris.

Wahi récompensé par le trophée du plus beau but

Le Portugais de 20 ans a dû renoncer à poursuivre la saison début mai en raison d’une blessure musculaire à la cuisse droite. Il avait été touché à la cuisse gauche, pendant la Coupe du monde et n’était revenu à la compétition que fin janvier après le Mondial au Qatar. Reste que lorsqu’il a été disponible et en possession de ses moyens, Nuno Mendes a été l’un des joueurs parisiens les plus en vue cette saison, toutes compétitions confondues. Depuis deux ans, sa progression est phénoménale.

Arrivé à Paris dans la peau d’un espoir qui ne demandait qu’à confirmer son potentiel, l’international portugais s’est rapidement installé à son poste comme une valeur sûre, apportant beaucoup de profondeur et de percussion à l’animation offensive parisienne depuis son couloir gauche. De ce point de vue, son titre n’est peut-être pas complètement immérité. Même si le Montpelliérain Elye Wahi, dont l'ascension est elle aussi fantastique, avait également des arguments à faire valoir. Ce dernier a toutefois pu se consoler avec le trophée du plus beau but de la saison.