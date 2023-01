OL-Clermont: "C'est usant", "très en colère"... Laurent Blanc ne mâche pas ses mots après une nouvelle désillusion

Affligé de ne pas trouver les solutions qui permettraient à ses joueurs d'exploiter la plénitude de leurs possibilités, Laurent Blanc a affiché des signes de fatigue et d'incompréhension, moins de trois mois après son arrivée. Il dirigeait son septième match sur le banc ce dimanche, face à Clermont (0-1).

Les vainqueurs de Brest n’ont pas réédité la performance du milieu de semaine. C’est un problème récurrent à Lyon, alors qu’il avait la possibilité d’enchaîner à domicile pour enclencher une spirale positive, l’OL n’a pas su capitaliser sur une sortie probante pour confirmer une nouvelle dynamique. Il est au contraire retombé dans ses travers en se faisant surprendre par Clermont (0-1), s'inclinant sur un penalty concédé en fin de match, au grand désespoir de Laurent Blanc.

Blanc: "Les joueurs sont usés"

" Je suis très en colère de ne pas prendre un point. On n’y arrive pas, il faut se poser les bonnes questions", a soufflé le coach lyonnais, qui a paru désemparé en conférence de presse. "C’est usant, je suis très en colère contre eux (ndlr, ses joueurs), mais je les apprécie aussi beaucoup, je les aime beaucoup, et ça m’énerve de les voir dans cette situation, il faut les aider", a déclaré Laurent Blanc.

Exceptées les initiatives balle au pied de Rayan Cherki, il ne s’est pas passé grand-chose dans le jeu lyonnais, et les entrants n’ont pas apporté la plus-value attendue qui aurait pu faire basculer la rencontre. "Certains joueurs peuvent nous amener beaucoup plus", a souligné Blanc, déplorant les trop nombreuses erreurs techniques commises par ses joueurs. "On ne peut pas toujours expliquer, toujours dédouaner", a-t-il fustigé.

L'entraîneur a aussi conscience que son groupe "vit des moments difficiles depuis un certain temps": "Ils sont usés, à nous de trouver les leviers." Distancé des places européennes, l’OL s’enlise au classement (8e) et accuse désormais un retard de 7 points sur le Stade Rennais (5e), qui a en plus un match à jouer. La nouvelle année ne pouvait pas plus mal commencer.