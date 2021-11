OL: des anciens joueurs envisagés pour un poste d'assistant de Juninho

L'OL pense à Patrick Müller, Sidney Govou et Jean-Marc Chanelet pour occuper un poste d'assistant du directeur sportif Juninho, qui cherche à s'entourer pour conclure sa troisième et possible dernière saison au sein du club.

Ce n'est pas nouveau, l'Olympique Lyonnais aime s'attacher les services d'anciens joueurs de l'équipe pour occuper des responsabilités. C'est ainsi que le club songe à Patrick Müller, Sidney Govou et Jean-Marc Chanelet pour occuper un poste de directeur sportif adjoint, selon les informations rapportées vendredi par L'Équipe que RMC Sport est en mesure de confirmer.

Recruter quelqu'un à ce poste est une volonté de Juninho. Même s'il a tout juste déclaré sur RMC vouloir quitter le club à la fin de la saison en cours, le directeur sportif brésilien recherche un assistant. D'après le quotidien, le Brésilien souhaitait collaborer avec Thomas Lacondemine, un ancien journaliste. Une proposition rejetée par le club. À la place, ces trois noms d'ex-joueurs ont ainsi été avancés lors d'une réunion qui s'est déroulée jeudi avec Juninho, le président Jean-Michel Aulas, le directeur général Vincent Ponsot et l'entraîneur Peter Bosz.

Müller récemment approché par l'OL

International suisse avec 81 sélections, Patrick Müller, bientôt 45 ans, a évolué à l'OL entre 2000 et 2004, puis de 2006 à 2008. L'ancien défenseur, en poste à l'UEFA, avait affirmé il y a un an et demi avoir été contacté par le club pour devenir le successeur de Florian Maurice au poste de responsable de la cellule de recrutement. "Je ne cache pas mon envie et mon intérêt de revenir une troisième fois dans ce club car j’ai une histoire particulière avec lui", avait-il alors déclaré dans les colonnes du Progrès.

Devenu consultant dans les médias et récemment vu au match du Variétés Club de France avec Emmanuel Macron, Sidney Govou (42 ans) a joué 411 matchs pour l'OL entre 1999 et 2010. L'ancien ailier droit avait fini par mettre un terme à sa carrière de joueur au FC Limonest-Saint-Didier, où il en a profité pour exercer un rôle de conseiller technique. "Je ne suis pas intrusif. Je donne des conseils quand je pense être légitime dans ce que je peux dire. Tout roule dans ce club avec un très bon recrutement, un super coach, le président également. De temps en temps, on me demande et je donne mon avis", confiait l'ancien international français à l'AFP en 2020.

Enfin, Jean-Marc Chanelet, défenseur de l'OL de 2000 à 2003, est récemment passé par la cellule de recrutement du FC Nantes, durant l'ère Vahid Halilhodzic. "Je suis content de mon passage et du travail fait", a-t-il déclaré en avril à France Bleu.