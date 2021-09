OL: Emerson bien suspendu après son expulsion polémique

Expulsé samedi face à Lorient (1-1), Emerson a écopé d’un match de suspension. L’OL avait tenté de faire annuler le carton rouge de l’Italien. En vain.

Pas de derby pour Emerson. Samedi, le latéral gauche italien avait écopé d’un carton rouge sévère face à Lorient (1-1) à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Après un accrochage avec Enzo Le Féé, le Brésilien d’origine avait été expulsé alors que Jason Denayer semblait encore en position de défendre cette situation dangereuse pour les Merlus. Une décision qui avait déclenché la colère de Jean-Michel Aulas.

"J'aurais aimé un match à armes égales, avait regretté le président lyonnais au micro d’Amazon Prime Vidéo. Comme à Paris, on se retrouve déçus non pas du résultat mais de la qualité de l'arbitrage et de ce que la VAR ne fait pas. Pour moi, il n'y a pas de faute et après il a perdu le ballon. Le ballon est 4 mètres devant, comment peut-on siffler faute? On voit bien que Jason Denayer est derrière cette action pour couvrir. Le coup franc est tiré sept mètres devant la faute elle-même."

Diedhiou suspendu quatre matchs

L’OL aurait même tenté de faire annuler ce carton rouge. En vain. Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a infligé un match de suspension. Il ne pourra donc pas disputer le déplacement chez les Verts dimanche (20h45) lors de la 9e journée de Ligue 1.

Parmi les autres décisions du soir, le Strasbourgeois Adrien Thomasson a écopé de deux matchs de suspension et manquera au RCS à Montpellier puis face à Saint-Etienne.

Côté Ligue 2, Christophe Diedhiou, impliqué dans une altercation à Ajaccio au terme du match entre l’ACA et Sochaux, écope de quatre matchs de suspension. Trois ont déjà été purgés par le défenseur sochalien. L’AC Ajaccio écope lui d’une amende avec sursis de 50 000 euros.