OL: en colère, les Bad Gones annoncent leur boycott du match face à Bordeaux

Après la triste élimination à l'issue des quarts de finale de Ligue Europa contre West Ham, les Bad Gones sont en colère. Les ultras de l'OL l'expriment dans un communiqué ce vendredi, où ils annoncent leur boycott pour la rencontre de Ligue 1 ce dimanche face à Bordeaux.

Un week-end de boycott en Ligue 1. Si les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) seront "présents mais silencieux" ce dimanche pour le "Classique", les Bad Gones louperont eux le rendez-vous de la 32e journée face à Bordeaux ce dimanche (17h05). Les supporters de l'OL ont exprimé ce vendredi dans un communiqué leur "dégoût, colère, amertume, écoeurement" au "lendemain d'une soirée cauchemardesque".

Après le nul obtenu à l'aller (1-1), l'OL a sombré jeudi, au Groupama Stadium (3-0), lors du quart de finale retour de Ligue Europa. "Une fois de plus les joueurs n'ont pas été au rendez-vous, déplorent les Bad Gones. Ce n'est pas la défaite que nous blâmons, nous savons l'accepter (...) mais c'est encore une fois la manière qui ne passe pas, et qui nous laisse un goût plus qu'amer en bouche..."

Les ultras lyonnais pointent du doigt une équipe qui "n'est qu'une somme d'individualités sans âme et sans mental". Ceux-ci s'interrogent aussi sur la responsabilité de Peter Bosz: "Comme ses prédécesseurs il se heurte aux mêmes problèmes avec un effectif pourtant résolument différent... Les coachs et les joueurs passent mais la mentalité reste."

"Le cœur n'y est plus pour le moment"

Si les supporters estiment avoir fait preuve "d'une grande patience", ils invitent à "regarder plus haut". "Quand depuis des années la communication du club n'est faite que d'arbres qui cachent la forêt, de déclarations tonitruantes pour rassurer les actionnaires, il ne faut plus s'étonner que l'âme et l'identité du club se délite en même temps que l'EBITDA et les bilans financiers progressent, taclent les Bad Gones. Comment pouvons-nous demander à nos joueurs d'avoir la culture de la gagne, quand la direction pardonne, excuse et explique chaque désillusion et faute professionnelle?"

Les Bad Gones encouragent tous ses membres à ne pas se rendre au Groupama Stadium ce dimanche, invitant l'équipe à faire le boulot" et montrer "qu'ils ont un zeste de fierté". "Le cœur n'y est plus pour le moment", conclut le communiqué. Actuellement 10e de Ligue avec 46 points, soit à six unités de Strasbourg (5e), l'OL n'a plus le droit à l'erreur en cette fin de saison s'il souhaite accrocher une place européenne.