PSG-OM: Rothen approuve la grève d'encouragement des ultras parisiens

Consultant pour RMC Sport et ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen "comprend" la décision du Collectif Ultras Paris (CUP) de rester silencieux pour le "Classique" au Parc des Princes ce dimanche lors d'un match comptant pour la 32e journée de Ligue 1.

Pour le "Classique" ce dimanche au Parc des Princes, les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) seront "présents mais silencieux". Leader de Ligue 1 avec 12 points d'avance sur l'OM avant cette rencontre comptant pour la 32e journée du championnat, le PSG va devoir faire face une nouvelle fois au boycott de ses propres supporters.

Le CUP avait déjà pris la même décision lors des rencontres face à Bordeaux (3-0) et Lorient (5-1). Le collectif n'a toujours pas digéré l'élimination dès les huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, où le scénario laisse des regrets. Aucun tifo ne devrait donc être déployé en tribune Auteuil ce dimanche lors de l'entrée des deux équipes.

Ancien joueur du PSG et désormais consultant pour RMC Sport, Jérôme Rothen "comprend" la décision des ultras. "Je les ai encouragés après Madrid à contester à chaque prestation du PSG. Après, si il y a bien des gens qui peuvent faire changer les choses ou du moins faire entrer des choses dans la tête des dirigeants pour prendre une direction différente, c'est bien les supporters du club, estime l'ancien Parisien, toujours fidèle observateur du club. Ils sont là tout le temps depuis de nombreuses années. Ils représentent aussi l'âme du club. Il faut prendre en considération leur mécontentement."

"Je les encourage à continuer à siffler et à faire grève"

Pourtant le PSG n'a plus que le championnat à jouer en cette fin de saison et cette rencontre face à l'OM s'annonce comme l'un des derniers moments forts. "Ce n'est pas parce que c'est un match contre Marseille et c'est en effet la rivalité suprême de notre championnat qu'ils doivent mettre leur déception de côté, appuie Jérôme Rothen. Le meilleur moyen pour montrer encore une fois aux dirigeants qu'il faut des changements, c'est de le montrer à chaque sortie et encore plus sur un match comme ça. Je les encourage à continuer à siffler et à faire grève."

Lors de la rencontre face à Bordeaux, tous les joueurs à l'exception de Kylian Mbappé avaient été sifflés. La presse internationale s'était émue du traitement réservé notamment à Lionel Messi et Neymar. "Après, il faut que ça en reste là. On ne parle pas d'insultes ni de violences car ça n'a rien à faire un stade, prévient Rothen. Il faut reconnaître qu'un supporter a aussi son mot à dire et prendre en considération son mécontentement. La direction a plutôt intérêt à le faire."

Le CUP avait réclamé des avancées et des actes concrets face à leurs exigences avant le match face à Lorient. Mais aucune discussion n'a eu lieu depuis entre les deux camps alors que l'attitude des supporters agace les dirigeants du PSG. Pour le "Classique", le dispositif policier sera par ailleurs renforcé, même si les supporters de l'OM sont interdits de déplacement. Le match n'inspire pas la crainte pour autant pour les forces de l'ordre et tous les yeux seront plutôt braqués sur les ultras.