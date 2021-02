OL en direct: la conf d'Aouar et Garcia avant le choc contre Marseille

Bonjour et bienvenue à tous. A partir de 13h, Houssem Aouar et Rudi Garcia prendront la parole devant les journalistes. Le milieu offensif et l'entraîneur de l'OL s'exprimeront à deux jours du choc face à l'OM en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Rendez-vous sur le site de RMC Sport pour ne rien rater de cette intervention.