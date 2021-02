Atlético Mineiro: une victoire et un cadeau pour la dernière de Sampaoli avant de rejoindre l'OM

Suspendu, Jorge Sampaoli a suivi le dernier match de l'Atlético Mineiro depuis les tribunes, jeudi lors de la victoire de son équipe face à Palmeiras (2-0). Le technicien, qui va rejoindre l'OM, a reçu un maillot de son président.

Jorge Sampaoli ne s'est pas assis sur le banc jeudi pour son dernier match à la tête de l'Atlético Mineiro. Il était suspendu après son coup de sang contre un arbitre contre Recife. L'entraîneur a donc suivi depuis les tribunes la victoire face à Palmeiras (2-0) de son équipe qu'il avait rejointe en mars 2020. Et qu'il quitte à la troisième place du championnat.

Le technicien a annoncé son départ la semaine dernière et va prochainement s'engager avec l'OM, où il va prendre la succession d'André Villas-Boas. Avant de s'envoler vers la France, l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine a reçu un cadeau de son président, Sérgio Coelho. Ce dernier lui a remis un maillot floqué de son nom et du numéro 45, comme le nombre de matchs qu'il a dirigés à la tête du "Galo".

"Nous partons très heureux"

"Voici un grand souvenir, car c'est le maillot de Galo, en remerciement pour votre travail dans notre club de l'Atlético Mineiro, notre Galo, a déclaré le dirigeant. Nous aimerions que vous l'emmeniez avec beaucoup d'affection où que vous alliez, en France, en Argentine. Que vous l'affichiez pour toujours comme un souvenir de votre famille. À partir d'aujourd'hui, je suis sûr que l'Atlético Mineiro en fera aussi partie. Avec le nombre de 45 matchs. Merci beaucoup, soyez heureux. Peut-être que nous nous retrouverons."

Le technicien argentin a timidement répondu: "certainement". Son fidèle adjoint, Jorge Desio a pris place sur le banc de touche. Lui aussi a fait ses adieux au club brésilien puisqu'il suivra Sampaoli sur la Canebière.

Troisième à trois points du champion

"Nous avons beaucoup appris, a confié Desio pour la dernière conférence de presse de l'ère Sampaoli à Mineiro. Je crois que chaque être humain apprend au quotidien. Au Galo, nous avons appris à valoriser les joueurs, les sacrifices de l'entraînement, l'amour du maillot à chaque match. En additionnant tout cela, je crois que cela a servi le résultat final. Nous avons terminé à trois points du champion (Flamengo), nous nous sommes qualifiés pour la Copa Libertadores, nous avons remporté le championnat du Mineiro. Le résultat a été très bon, non seulement pour le personnel technique, mais dans tous les domaines dans lesquels nous travaillons, la nomination de tout le monde est difficile."

"Nous partons très heureux d'être passé par l'institution, a-t-il conclu. J'espère que demain nous aurons l'occasion de revenir et maintenant nous souhaitons le meilleur." Direction la France désormais où Sampaoli et son staff pourraient officiellement s'engager durant le week-end, même s'ils ne devraient pas être en poste pour le choc face à l'OL, dimanche (21h, 27e journée de Ligue 1).