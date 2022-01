OL en direct: "Tout le monde doit faire mieux, y compris moi", prévient Boateng

"Comme je l’ai dit, j’ai toujours été. Je suis toutes les semaines en contact avec eux (Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot). Les choses dont on parle, donc on discute là-bas dans les réunions que l’on a, cela reste entre nous. Je ne vais pas le relever."

Relancé sur les déclarations de Jean-Michel Aulas et la date de fin février, le technicien néerlandais ajoute: "Je ne réagis pas à des choses lues dans le journal. Moi je suis en contact direct avec lui. Et ça c’est un bon contact. Le président a confiance en l’équipe, dans le staff. Il nous dit cela à chaque reprise. Les choses que l’on veut changer et ce à quoi on pense, on discute directement entre nous. Entre nous, c’est toujours avec respect et très direct. Mais cela doit rester entre nous."