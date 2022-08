OL en direct: suivez la conférence de presse de Bosz et Lacazette avant le match contre Ajaccio

"Des échanges, il y a dans tous les vestiaires, dans les clubs. J’étais sur le terrain, il y a de l’émotion que j’ai peut-être évacué d’une manière différente ou que je n’aurais pas dû avoir. Il n’y a jamais eu de problèmes tactiques entre le coach ou de désaccord. Je ne sais pas d’où est sortie cette information. Tout va bien entre le coach et moi. [...] On avait discuté avant que je signe. et on voulait du respect et de la franchise entre nous. On apprend à se connaître aussi, on discute et on apprend à régler les problèmes. Mais on est loin d'avoir des problèmes entre nous."