OL: entre "tristesse" et "dégoût", comment les supporters de Lyon vivent le conflit entre Textor et Aulas

Le conflit entre le propriétaire de l’OL, John Textor, et l’ancien président, Jean-Michel Aulas, écoeure les fans des Gones qui pointent autant l’homme d’affaire, américain que l’ex-légendaire patron lyonnais.

Rien ne va plus à l’Olympique Lyonnais. Alors que le club aux sept titres de champion de France occupe une inquiétante 17e place en Ligue 1 avant de défier le PSG dimanche soir, John Textor, propriétaire du club et l’ancien président Jean-Michel Aulas sont entrés dans un conflit ouvert depuis plusieurs semaines. Si Textor et Aulas s'affrontent par médias interposés depuis le début de l'été autour de la situation financière de Lyon, la situation s'est encore envenimée mercredi.

Une plainte en diffamation a été déposée par la société Holnest, contrôlée par Aulas, contre l'homme d'affaires américain. L'ex-patron historique du club, remercié en mai dernier, a aussi porté le contentieux financier devant le tribunal de commerce de la ville. De son côté, Textor accuse l'ancien dirigeant d'avoir caché la difficile situation financière du club, qui voit son recrutement limité par des mesures d'encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation prises en juin par la DNCG, le gendarme financier du football français.

Dans ce contexte tendu, le drama lyonnais divise et désole ses supporters. "Je suis attristé, ça me dégoûte un peu, soupire Valentin, un supporter qui a renoncé à son abonnement cette saison. J’espère qu’on va se relancer. Je vois ce qu’a fait Textor avec ses autres clubs, Crystal Palace, Molenbeek et Botafogo au Brésil. Il arrive à relancer les clubs. J’ai espoir mais on ne se qualifiera pas en Ligue des champions cette année."

Sur les réseaux sociaux aussi, l’Américain a quelques partisans. "Je soutiens carrément la nouvelle direction, clame ValSerK. Merci à Aulas pour tout mais les dernières années étaient de trop." Remy dénonce "un problème d’ego". "Chaque action entraîne une conséquence et les actions de Jean-Michel Aulas ont pour conséquence de mettre des bâtons dans les roues de l’OL."

"Aulas, on a l’impression que c’est Cosette"

Denis est écœuré par la tournure des événements et n’épargne pas, lui non plus, Jean-Michel Aulas : "Ce sont des gens qui ne sont pas à plaindre. Il y a beaucoup d’argent. On a l’impression que c’est Cosette, qu’il faudrait créer une cagnotte pour venir au secours d’Aulas. C’est un homme d’affaire donc il réagit en homme d’affaire. C’est un homme d’argent. On lui en doit… Il faut qu’il se retire avec panache. Qu’il donne ça aux bonnes œuvres ou aux banlieues pour que les jeunes s’intéressent au foot. Il ne faut pas être centré sur son argent, sa place de parking… Ce ne sont pas les gens les plus à plaindre. Les valeurs du foot, c’est la générosité, le partage, l’équipe… Là on a l’impression que chacun tire la couverture à soi."

Textor "n'a rien ramené à l'OL"

Pas épargné par les critiques, JMA a toujours des défenseurs. "C’est Aulas qui a fait l’Olympique Lyonnais, rappelle Hamid. Aujourd’hui, l’OL a l’un des meilleurs centres de formation du monde. Il est allé chercher les joueurs à leurs portes, comme Karim Benzema, Nabil Fekir… Je ne pense pas que quelqu’un pourra diriger le club comme il l’a fait. Le nouveau président n’a pas fait ses preuves, il n’a rien ramené à l’OL. Il n’a rien fait. Ce n’est personne encore. Il a tout à prouver."

Si certains supporters ont choisi leur camp, c’est davantage un sentiment de tristesse et la désolation qui domine chez les fans devant la boutique du club: "On ne sait pas où va le club, ça ne me donne plus trop envie de le suivre, regrette Nabil. A l’époque on allait chercher les titres. Là, on n’a pas d’ambition. Lyon est une ville de foot. L’Olympique Lyonnais est un monument. Je comprends pourquoi le petit Barcola veut aller au PSG. Il se dit qu’à Lyon, il aura deux occasions par match alors qu’au PSG il jouera des bouts de match mais il va s’amuser. L’OL c’est morose. Les batailles par médias interposés, c’est pas bon. "

Même ressenti pour Enzo : "Ça fait de la peine", lâche le jeune supporter avant d’ajouter à propos de John Textor : "Je n’étais pas convaincu. On voit le résultat. C’est toujours pareil qu’on passe la main. Tous les supporters sont affectés." Le mot de la fin revient à Luce. "L’argent et les résultats, ça ne va pas ensemble, résume cette supportrice lyonnaise avant de prendre un peu distance. Tout le monde doit prendre ses responsabilités… Ça ne m’empêche pas d’apprécier Lyon mais c’est un peu débat dans le football mondial."