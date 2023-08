OL: le clan Textor fustige l'attaque "aussi violente qu'illégitime" d'Aulas

Le clan Textor a réagi ce jeudi, via un communiqué d'OL Groupe, au tournant judiciaire pris par le conflit entre le propriétaire américain du club et Jean-Michel Aulas.

En l'espace de quelques mois, la relation entre Jean-Michel Aulas et John Textor a totalement dégénéré et se poursuit désormais devant les tribunaux. Mercredi, le tribunal de commerce de Lyon a confirmé des mesures contre l'OL Groupe (OLG) avec un gel de 14,5 millions d'euros sur ses comptes. Le tout suite à une procédure lancée par 'JMA' pour réclamer le paiement pour le rachat du tiers de ses actions OLG. Au lendemain de ce nouvel événement, l'OL Groupe a réagi via un communiqué cinglant contre l'ancien propriétaire du club rhodanien.

"OLG conteste par conséquent fermement la décision rendue hier par le Président du Tribunal de commerce de Lyon qui ignore totalement l'ensemble des éléments qui lui ont été fournis sur l'impossibilité du rachat par OLG des actions d'Holnest et des conséquences de telles mesures au regard des obligations de la Société envers les prêteurs du groupe, a regretté OL Groupe dans sa communication officielle. La Société a entrepris de former tous les recours à l'encontre de cette décision."

>> Toutes les infos sur l'OL

Aulas au courant du "caractère extrêmement dommageable de ses actions" selon l'OL

Devenu actionaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais en décembre 2022, John Textor avait accepté de garder Jean-Michel Aulas comme président pendant trois ans. Mais la collaboration entre les deux hommes a finalement tourné court avec la fin de la présidence Aulas le 5 mai 2023. Depuis la guerre fait rage par médias interposés. 'JMA' a même déposé plainte pour diffamation contre son successeur américain et son entreprise Eagle Football après des accusations au sujet de la DNCG. Jeudi, Lyon a pesté contre les deux procédures légales engagées par l'ancien propriétaire.

"OLG regrette vivement que son ancien Président par ailleurs actionnaire et administrateur de la Société, ayant à ce titre une parfaite connaissance du caractère extrêmement dommageable de ses actions, ait initié une attaque aussi violente qu’illégitime à l’encontre de l’Olympique Lyonnais", a poursuivi la société qui gère l'OL dans son communiqué.

Aulas a dénigré l'OL selon le clan Textor

Au moment de son éviction, l'emblématique dirigeant rhodanien a obtenu un accord prévoyant le versement d'une indemnité de résiliation à hauteur de 10 millions d'euros et le rachat sous trois mois d'un tiers de ses actions d'OLG pour "un total de 14.479.620 euros". Un accord devenu caduc si l'on se fie à la dernière déclaration du clan Textor qui accuse le Français de 74 ans, toujours président d'honneur de l'OL et administratuer d'OL Groupe, d'avoir dénigré le club publiquement.

"Au regard du défaut d’agréement du rachat (par les créanciers d'OLG, ndlr) et également en conséquence du manquement de Jean-Michel Aulas à honorer ses engagements clés du protocole transactionnel, a encore insisté la société-mère de l'Olympique Lyonnais dans son communiqué.OLG ne pouvait donc procéder au rachat de ces actions sauf à mettre en péril la Société."