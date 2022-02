OL: Faivre prêt à relever le défi lancé par Thierry Henry

Après la rencontre Lens-Lyon (1-1) le week-end dernier, Thierry Henry a lancé un défi à Romain Faivre, la nouvelle recrue de l'OL, qui doit marquer six buts et donner six passes décisives jusqu'à la fin de la saison. Un défi qu'il se dit prêt à relever.

Romain Faivre aime les défis. Quelques semaines après son transfert à l'OL, l'ancien Brestois s'est déjà installé dans le onze de Peter Bosz mais n'a pas encore débloqué son compteur avec le club rhodanien. Après le match nul sur la pelouse de Lens samedi dernier (1-1), Thierry Henry lui a lancé un défi pour la fin de saison. "Six passes, six buts", a annoncé le consultant de Prime Video. "Il n'y a pas de souci", a répondu l'ailier droit lyonnais.

Sept buts et cinq passes... avec Brest

Un objectif réalisable pour le néo-Lyonnais, qui va découvrir la Coupe d'Europe sous ses nouvelles couleurs en disputant la Ligue Europa, où l'OL a hérité du FC Porto en huitièmes de finale. Un objectif déjà réalisé en première partie de saison puisque Romain Faivre a scoré sept fois en Ligue 1 et distribué cinq passes décisives depuis le coup d'envoi de l'exercice 2021-2022 avec Brest.

D'ailleurs, l'ancien pensionnaire du club breton n'a plus fait trembler les filets depuis le déplacement au Vélodrome, le 4 décembre dernier (1-2). Une éternité pour celui qui rêve de vêtir le maillot bleu. "J’ai une marge de progression importante. J’ai pour objectif d’être international. Lyon c’est une étape pour l’équipe de France", expliquait l'ailier lors de sa présentation. L'OL aura besoin de toutes ses forces offensives pour continuer à se battre pour les places européennes. Et cela commence dès ce dimanche face à Lille (20h45).