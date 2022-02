OL: faute d’accord pour prolonger, Denayer proche d’un départ ?

L’aventure commune entre Jason Denayer et l’Olympique Lyonnais pourrait prendre fin à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le défenseur aurait des exigences salariales trop élevées pour la formation française. Au point, que selon le Progrès, une séparation serait "très proche".

Indiscutable au sein de la charnière centrale de l’Olympique Lyonnais depuis sa venue en 2018, Jason Denayer connaît cette saison des pépins physiques, ne lui permettant pas de totalement aider les siens. Un problème qui tombe mal, d’autant que le Belge pourrait vivre sa dernière saison sous les ordres de Peter Bosz.

>> Les infos mercato en direct

En discussions avec les dirigeants lyonnais afin de prolonger son contrat qui prendra fin en juin 2022, les deux parties seraient très loin d’un accord. D’après Le Progrès, le joueur de 26 ans aurait des demandes salariales trop élevées pour la formation française. Le média français va plus loin en mentionnant une séparation "très proche" entre les parties. Un coup dur pour les Gones qui devront probablement chercher un autre renfort à ce poste l’été prochain.

Aulas était optimiste pour une prolongation

En novembre dernier, Denayer exprimait pourtant sa volonté de rester en France. Tout en admettant que les négociations n’avançaient pas vraiment dans ce sens: "Mes agents parlent avec le club. J’attends toujours et je reste sur ma position de vouloir prolonger. Pour l’instant, on n’a pas beaucoup avancé. On essaie de se mettre sur des accords communs. Si on y arrive, mon souhait est de rester au club."

Un discours partagé par le président Jean-Michel Aulas qui se voulait optimiste dans ce dossier il y a quelques semaines: "Nous avons encore des chances de le prolonger." À voir si celles-ci se concrétiseront avant l’issue de la saison.