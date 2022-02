Mercato: l’OL a "encore des chances de prolonger" Denayer, annonce Aulas

Jean-Michel Aulas a confié un certain optimisme quant à la prolongation du défenseur Jason Denayer, en fin de contrat. Le patron de l'OL est d'autant plus serein que le club a déjà activé un plan B en cas d'échec dans ce dossier.

Victime d’une entorse de la cheville droite en décembre 2021, lors d’un match contre Bordeaux, le Belge Jason Denayer (26 ans) est proche d’un retour à la compétition, qui devrait intervenir en ce mois de février: "Jason Denayer est proche de la reprise. Ce sera peut-être un peu juste pour samedi (contre Nice)", a expliqué Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, en marge de la présentation de Lindsey Horan.

En fin de contrat à Lyon, Jason Denayer n’a toujours pas prolongé son bail qui expire le 30 juin prochain. Les discussions traînent, mais le club ne perd pas espoir de parvenir à un accord pour conserver l’international belge (33 sélections). Aulas s’est voulu optimiste concernant l’issue de ce dossier: "Nous avons encore des chances de le prolonger. Nous avons activé des pistes si cela ne se réalisait pas."

Denayer désireux de prolonger

Même s’ils n’ont pas encore trouvé un terrain d’entente sur les conditions de cette prolongation, Jason Denayer a toujours indiqué que sa priorité allait à l’OL. Le défenseur central a l’intention de prolonger. "Je l'ai déjà dit, je suis super bien au club et j'aimerais prolonger, déclarait Denayer en septembre. Après, il y a des choses qui sont en négociations et qui prennent un peu plus de temps que d'autres. Pour moi, il n'y a pas de problème, on est dans une relation saine avec le club, ça ne me perturbe pas du tout."

Denayer avait martelé son souhait de rester au club en novembre dernier. Au club depuis 2018 et sa signature en provenance de Manchester City, Jason Denayer a disputé 101 matches de Ligue 1 (6 buts et 2 passes décisives) et 17 rencontres de Ligue des champions sous les couleurs de l’OL.