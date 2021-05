OL: Garcia espère encore une prolongation de Depay

A deux jours du dernier match de la saison face à Nice pour le compte de la 38e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Rudi Garcia s’est exprimé sur l’avenir de son capitaine Memphis Depay. Même si le Néerlandais, en fin de contrat, laisse clairement entendre qu’il va quitter Lyon, le technicien de l'OL veut croire qu’il peut encore prolonger.

Clap de fin pour Memphis Depay ? C’est probable. A lire le Néerlandais, ce vendredi dans les colonnes de L’Equipe, c’est même une quasi certitude. L’ancien attaquant de Manchester United dont le contrat expire en fin de saison, parle de l’OL avec amour mais au passé. "Cela fait bizarre de penser que c'est mon dernier match ici", dit-il à propos de la rencontre de Ligue 1 contre Nice, dimanche, en clôture de la saison 2020-2021. "

Je peux partir avec plein de bons sentiments: j'ai tout donné, et en retour, le club m'a de nouveau rendu heureux d'être footballeur. J'ai tout aimé, le club, le stade, les supporters", ajoute-t-il. Après l'OL, le Batave de 27 ans est pressenti du côté du Barça où il pourrait retrouver son ex-sélectionneur Ronald Koeman, si le technicien reste en Catalogne. "Mais d'autres clubs le sont également (intéressés, ndlr), remarque-t-il. Et il n'y a rien de fait."

Garcia: "Il pourra partir la tête haute ou envisager la proposition de l'OL avec intérêt"

Cette dernière phrase n’a sans doute pas échappé à Rudi Garcia. Contre toute attente, le coach de l’OL n’a pas exclu l’hypothèse que Memphis Depay puisse changer d’avis et rester à Lyon la saison prochaine après avoir accepté l’offre de prolongation du club lyonnais.

"Memphis est en fin de contrat. A priori, on devrait retrouver Memphis sous d'autres couleurs la saison prochaine, a d'abord indiqué Garcia en conférence de presse. Mais franchement, dans le football, on ne sait jamais. Pourquoi pas envisager que s'il ne trouve pas chaussure à son pied ailleurs, il puisse regarder du côté de l'Olympique Lyonnais. Comme il l'a dit, c'est chez lui, c'est sa maison, là où il est devenu un homme. Et puis c'est un formidable joueur. Il a eu beaucoup de responsabilités, notamment depuis que je suis arrivé. 20 buts et 10 passes, ce n'était jamais arrivé... Il pourra partir la tête haute ou envisager la proposition de l'OL avec intérêt parce que c'est l'un des grands clubs en France et en Europe aussi."