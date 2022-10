OL: Govou raconte son transfert avorté à Liverpool après le Mondial 2006

Invité de l’After Foot mercredi sur RMC, Sidney Govou a révélé avoir été tout proche de signer à Liverpool durant l’été 2006. Une période pour laquelle l’ancien Lyonnais garde un peu d’amertume, notamment envers son coach de l’époque, Gérard Houllier, qui l’avait alors poussé vers la sortie avant de faire volte-face.

Sidney Govou a bien failli porter le maillot des Reds de Liverpool, époque Rafa Benitez. Invité de l’After Foot mercredi sur RMC, l’ancien grand joueur de l’OL, aujourd’hui consultant pour Canal +, y a livré une anecdote sur la trajectoire qu’aurait pu prendre sa carrière en 2006.

Pourtant en plein cœur d’une période lyonnaise faste pour lui - cinq titres de champion de France consécutifs, complétés de deux supplémentaires dans la foulée -, Govou se voit signifier la volonté de son club formateur de prendre un autre chemin durant l'été. "Après la Coupe du monde (2006), l’OL me dit: 'On ne veut pas de toi l’année prochaine, on veut prendre quelqu’un d’autre à ta place'."

"Finalement, le coach dit: ‘Notre recrue, c’est toi’"

"En parallèle j’ai des contacts avec beaucoup de clubs, mais je ne suis pas pressé, je me dis que je vais trouver sans souci, poursuit-il. (…) J’ai un contact avec Liverpool, où je dois signer. Malheureusement Lyon ne trouve pas le joueur pour me remplacer. Donc, il fait durer, durer... Sauf qu’on arrive au 31 (août), et que le mercato se finit."

Mis à la cave par le club rhodanien et son coach d’alors, Gérard Houllier, Govou continuera d’être performant avec la réserve lyonnaise mais aussi en équipe de France, où il conserve son statut et inscrira même son seul doublé en Bleus face à l’Italie (3-1), le 6 septembre 2006 en match qualificatif pour l’Euro 2008.

"Je marque deux buts, je rentre à Lyon. Dans le vestiaire, on est tous réunis et le coach me fait applaudir par tout le vestiaire pour mon match contre l’Italie. Mais ceux qui me connaissent savent que j’ai mal à ce moment-là... (Il rit) Finalement, le coach dit: ‘Notre recrue, c’est toi’. Et un mois après, je prolonge." Marqué par les semaines où il était devenu paria, Govou admet avoir gardé depuis de la rancœur envers Gérard Houllier.