OL: Henrique révèle comment Paqueta a vécu les départs de Juninho et Guimaraes

Henrique, le latéral gauche de l'OL, s'est exprimé ce jeudi en conférence de presse sur les conséquences des départs de Bruno Guimarães et Juninho sur le moral des troupes (et notamment de Lucas Paqueta).

Le contingent brésilien de l'Olympique Lyonnais a pris un coup cet hiver, avec les départs de Bruno Guimarães et de Juninho. Ce qui interroge sur l'état d'esprit de Lucas Paqueta, recruté par l'ancien directeur sportif et arrivé la même année que son ex-coéquipier et grand ami, désormais à Newcastle. Mais son compatriote Henrique relativise: en conférence de presse ce jeudi, le latéral gauche a estimé que le n°10 avait été affecté "comme tout le monde".

"Lucas et Bruno étaient très proches, comme avec Juninho. Tout le groupe a ressenti le départ de Guimarães et de Juninho, mais c'est la vie. Lucas continue avec son tempérament jovial. Il affiche son énergie. On est contents de l'arrivée de nouveaux joueurs et on continue à travailler", a déclaré Henrique, présent devant la presse à deux jours du match de championnat très attendu face à l'OGC Nice (samedi 21h).

"Juninho croyait en moi, mais je crois aussi en moi"

Quant à lui, le défenseur assure également ne pas se faire trop de noeuds au cerveau: "Tout le monde sait que Juninho était important pour le club. Il m'a fait venir et croyait en moi. Mais je crois aussi en moi, je me donne à 100%. (...) Je suis très heureux ici, comme ma famille. J'ai vécu un des moments les plus beaux de ma vie à Lyon avec la naissance de ma fille. Les Lyonnais m'ont réservé un très bel accueil. Ils seront toujours dans mon cœur."

Dernièrement, à l'occasion de la présentation des recrues hivernales Romain Faivre et Tanguy Ndombele, le président lyonnais Jean-Michel Aulas n'a pas caché sa déception concernant le départ de Juninho: "Nous n'avons plus de contact. Je fais partie des gens à l'ancienne qui attachent beaucoup d'importance au relationnel. (...) Cela s'est mal passé contre notre gré. La décision de s'en aller a été prise par Juninho sans même que nous en soyons informés. Cela crée des turbulences difficiles à absorber quand on a l'expérience que je peux avoir d'une vie d'entreprise et de club qui est plutôt harmonieuse. J'en suis le premier désolé."