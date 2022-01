OL: "Il a changé ma vie", le bel hommage de Paqueta pour Juninho

Dans un entretien donné à Prime Vidéo, le Lyonnais Lucas Paqueta s'est confié sur les liens qui l'unissent à Juninho. L'ancien directeur sportif de l'OL avait poussé pour le faire venir à Lyon en 2020.

Il sait ce qu’il doit à Juninho. Dans une interview accordée à Amazon Prime Vidéo, qui sera diffusée dimanche avant le choc de Ligue 1 entre l’OL et le PSG (20h45), Lucas Paqueta s’est exprimé sur sa relation très particulière avec l’ancien directeur sportif des Gones. Avec beaucoup de gratitude et de respect.

"Juninho est une personne qui a changé ma vie. Pas pour m'avoir recruté, mais pour la confiance qu'il m'a accordée quand je suis arrivé, pour le soutien à ma famille", a raconté le milieu brésilien, arrivé à Lyon en septembre 2020 alors qu’il était en situation d’échec à l’AC Milan.

Il veut "écrire l'histoire" avec l'OL

"Son départ va être dur pour nous, mais c'est sa décision, il avait ses raisons. Je le soutiendrai toujours, je sais qu'il en fera de même avec moi et les autres joueurs. Ça va être dur mais il faut rester concentré sur notre objectif et continuer à travailler", a poursuivi Paqueta, convaincu que "personne n'arrivera à faire ce qu'a réussi Juninho ici". Relancé sur son avenir personnel, l’ancien joueur de Flamengo a confié son envie "d’écrire l’histoire avec Lyon". "Je vais tout faire pour gagner des titres, pour graver mon nom dans l'histoire de ce club", a-t-il affirmé, alors qu’il peut s'attendre à être l’un des Lyonnais les plus courtisés l’été prochain.

Certaines rumeurs ont fait état d’un possible intérêt du PSG. Mais son agent, contacté jeudi par RMC Sport, s’est montré clair. "Paqueta au PSG ? Ce n’est pas à l’ordre du jour, cela n’existe pas, a-t-il commenté. La seule chose qui est vraie c’est que Lucas est en très grande forme. Il joue très bien. D’ailleurs, il fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Leonardo le connaît très bien, depuis Flamengo. Quelqu’un a mis tout cela ensemble pour générer cette spéculation. Mais il n’y a aucun appel. Rien sur mon téléphone, rien à Lyon."

Si son rendement a baissé ces dernières semaines, Paqueta totalise sept buts et quatre passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Revenu en France en début de semaine après avoir été testé positif au coronavirus durant les fêtes, il n’est pas sûr de pouvoir tenir sa place dimanche contre Paris.