Newcastle: Bruno Guimaraes ovationné par St James' Park pour sa première avec les Magpies

Newcastle est sorti de la zone rouge en Premier League en battant ce mardi soir Everton (3-1). Une rencontre marquée par la toute première apparition de Bruno Guimaraes sous le maillot des Magpies, ce qui lui a valu une belle ovation de la part de St James' Park.

Cela a beau être souvent un cliché, mais Newcastle tient peut-être son match référence. Avec sa victoire probante contre Everton (3-1) ce mardi soir en Premier League, le club du nord de l'Angleterre, qui vit une saison très difficile malgré son rachat par le fonds public d'Arabie saoudite, sort enfin de la zone rouge.

Avec 18 points, les Magpies sont 17es, deux points devant Norwich et trois devant Watford, qui ont le même nombre de matchs (22), alors que Burnley est dernier à quatre longueurs, mais avec deux rencontres supplémentaires à jouer.

De quoi donner le sourire au public de St James' Park, qui a réservé une belle ovation en fin de partie à Bruno Guimaraes. Transféré de l'OL à Newcastle cet hiver pour environ 50 millions d'euros (bonus compris), le milieu brésilien de 24 ans a fait sa toute première apparition sous le maillot des Magpies en remplaçant Joseph Willock à la 90e minute de jeu. Le stade s'est alors levé pour ce baptême du feu, et a chaudement applaudi l'ancien Lyonnais. De quoi l'encourager, mais peut-être aussi lui mettre la pression...

Deux CSC en deux minutes

Toujours est-il qu'entre deux équipes très actives lors du mercato d'hiver, c'est la plus dépensière - et la plus riche des deux - qui l'a emporté ce mardi. Everton, qui avait semblé relancé par l'arrivée de Frank Lampard sur son banc le week-end dernier en coupe, avec un succès contre Brentford (4-1), a, cette fois, cédé face à l'équipe qui a joué avec le plus d'envie.

Newcastle a même fait preuve d'une belle force de réaction après l'ouverture du score adverse sur un but contre son camp très malchanceux du capitaine Jamal Lascelles (1-0, 36e). Dans la minute suivante, Lascelles a placé une tête surpuissante sur la barre qui a rebondi sur Mason Holgate, lui aussi auteur d'un CSC (1-1, 37e).

Longtemps indécis, le match a basculé sur une accélération d'Allan Saint-Maximin, intenable, dont le centre en retrait a été converti par Ryan Fraser (2-1, 56e) avant que Kieran Trippier, arrivé cet hiver, ne scelle le sort de la rencontre d'un sublime coup franc qui a contourné le mur, pas idéalement placé (3-1, 80e).