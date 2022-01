Mercato: Rothen estime que le PSG n’a pas besoin de Paqueta

Annoncé dans le viseur du PSG, le Lyonnais Lucas Paqueta ne serait pas la recrue idéale pour notre consultant Jérôme Rothen. Au micro de RMC, il explique ce jeudi que ce profil ne doit pas être la priorité du club.

"J’attends plus de régularité et de professionnalisme de sa part". Malgré les éloges, Jérôme Rothen émet encore quelques réserves sur Lucas Paqueta, annoncé ce mercredi par L’Equipe dans le viseur du PSG. Au micro de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, l'ancien joueur de Monaco explique que le club parisien ne doit pas en priorité acheter un nouveau joueur: "La base ce n’est pas de recruter. L’effectif est cohérent. Ce qu’il faut instaurer au plus vite, c’est le respect de l’entraîneur".

"Le PSG n'a pas besoin d'un numéro 10"

"Le PSG a raison de penser aux bons joueurs, pas de soucis. Mais je pense qu’avant de penser à Paqueta, il faut penser à autre chose, lance Rothen. Déjà, créer un collectif car c’est bien là le problème du PSG. Quand tu te mets sur Paqueta en milieu de saison, c’est aussi ne pas mettre le doigt où ça fait mal, là où sont les problèmes du PSG. Le PSG n’a pas besoin d’un numéro 10, parce que je suis d’accord avec Juninho, ce n’est pas un numéro 9".

Jérôme Rothen estime aussi que le PSG n’a pas besoin d’un deuxième joueur aux mêmes caractéristiques que Neymar. "Après, il y a la mentalité. Ce n’est faire injure aux Brésiliens ou aux Argentins, mais il y a un équilibre à avoir, ajoute-t-il. Tu vas rajouter un joueur qui est Brésilien, qui est proche de Neymar, qui prend exemple sur lui. Sur le terrain, pourquoi pas, même s’ils ont des styles opposés, mais s’il prend aussi exemple sur son hygiène de vie, on est mal barrés". Prenant exemple sur l’affaire du penalty au Roazhon Park (1-4), il trouve que "cela montre un état d’esprit qui n’est pas bon". "Quand tu es tourné sur le collectif, tu ne fais pas ce qu’il a fait à Rennes", conclut-il.

"Pas une question de qualité, une question de mentalité"

De son côté, Emmanuel Petit rappelle que Lucas Paqueta est arrivé en Europe en 2019 à l’initiative de Leonardo, alors directeur sportif de l’AC Milan, où son passage avait été un échec. "Ça me surprend". Lui aussi souligne l’attitude du joueur. "Pochettino et son staff savent très bien quels sont les problèmes collectifs au PSG, appuie-t-il. Ce n’est pas une question de qualité, c’est une question de mentalité".

"Quand je vois les premiers mois de Paqueta, il est encensé par l’ensemble de la Ligue 1 et c’était réjouissant de le regarder, continue Petit. Bizarrement, dès qu’il y a eu des problèmes sur le terrain, il y en a qui sont arrivés dans le vestiaire. Aujourd’hui, on se rend compte qu’il n’a pas le même rendement".

Enfin, notre consultant est convaincu que son statut au PSG fera de lui un moins bon joueur, à l’image de sa douloureuse expérience italienne. "Il sera un joueur lambda comme il l’a été à l’AC Milan. J’ai du mal à concevoir que cela puisse marcher". Les débats sont encore loin d’être clos, puisque l’arrivée potentielle de l’international brésilien à Paris serait prévue pour l’été prochain.