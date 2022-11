OL: "Il est vraiment allé loin", Juninho ne "sait pas" s'il pourra pardonner à Aulas après son départ

Juninho a accepté de revenir ce mardi dans Rothen s'enflamme sur la fin de son aventure en tant que directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, fin 2021. Le Brésilien a notamment évoqué sa relation avec Jean-Michel Aulas, sur fond de conflit avec Rudi Garcia.

En froid avec Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas, Juninho est parti de l'OL en décembre 2021. Un peu moins d'un an plus tard, l'ancien directeur sportif a livré sa version des faits dans l'émission Rothen s'enflamme ce mardi sur RMC. Désormais consultant, le Brésilien a notamment confié qu'il n'était pas le seul à avoir refusé l'arrivée de Laurent Blanc comme entraîneur de l'équipe première après le départ de Sylvinho.

"Jean-Michel Aulas, il sait que ce n’est pas moi qui ai refusé Laurent Blanc tout seul. Je pense que Jean-Michel Aulas a eu peur d’assumer mais cela ne me dérange plus, a estimé l'ancien milieu aux sept titres de champion de France avec Lyon. On le connait, il parle et c’est comme ça. Moi je tourne la page. J’ai été déçu avec beaucoup beaucoup de choses et peut-être lui aussi. Quand je tourne la page, c’est complètement."

Et 'Juni' de préciser: "Pardonner c’est une chose très compliquée pour moi quand tu vas trop loin. Mais bien sûr que ce n’est pas moi qui ai décidé tout seul. Si c’était moi, j’assumerais tout."

Juninho regrette la non-intervention d'Aulas pour gérer Garcia

Au coeur des problèmes vécus lors de son passage à Lyon, Juninho a rappelé qu'il ne s'entendait pas avec Rudi Garcia. Le Brésilien a reconnu qu'il n'appréciait pas les méthodes du technicien lors des entraînements ou sa façon de parler dans son dos à certains joueurs.

"On a commencé, par exemple, à créer une ambiance de vestiaire. Bien sûr qu’il n’y avait que des Brésiliens qui arrivaient car ce sont des compétiteurs et ils aiment gagner. Après Rudi (Garcia) a commencé à dire 'Oui, tu protèges les Brésiliens'. Cela c’est faux. Il a parlé avec Maxence Caqueret en disant que je voulais que Jean Lucas joue à sa place. Regarde la mentalité de cet entraîneur. Regarde cela. C’est là que Jean-Michel Aulas il rate (se manque, ndlr) parce que je lui disais que cela se passait comme cela et qu’il fallait faire attention. Je regardais les entraînements de Rudi. C’était tous les jours la même chose. Tous les jours la même chose."

"Aulas sait qu'il était allé vraiment loin "

Au-delà de sa relation compliquée avec Rudi Garcia, Juninho a regretté la manière dont sa relation avec Jean-Michel Aulas s'est dégradée sur la fin de leur aventure commune à Lyon. L'ex-dirigeant de l'OL ne sait pas encore s'il pardonnera au président des Gones.

"Parfois j’ai essayé de discuter. L’entraînement était filmé et j’ai demandé au mec la vidéo pour lui donner certaines images afin de discuter avec l’entraîneur. Est-ce que le directeur sportif a le droit de faire cela ou pas, s’est encore interrogé le Brésilien ce mardi sur RMC. Cela commençait à gêner Rudi mais la porte était fermée. Donc c'est là que, peut-être, Jean-Michel Aulas a vu que le problème était beaucoup plus grand. Il a laissé (couler), il a laissé et après c'est fini. Malheureusement cela n'a pas bien marché. Après la demi-finale de Ligue des champions surtout."



Relancé par Jérôme Rothen sur la possibilité de pardonner un jour à Jean-Michel Aulas, Juninho s'est montré clair: "Je ne sais pas si je dis le mot pardon. Mais je crois qu'il est vraiment allé loin. Il sait qu'il est allé vraiment loin. Je ne sais pas... Mais on laisse passer les jours. Il sait qu'il est allé vraiment loin. Et ça, cela ne se fait pas."