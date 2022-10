OL: Aulas reconnaît "une erreur" quand il n'a pas choisi Laurent Blanc en 2019

A l'occasion de la présentation de Laurent Blanc, nommé entraîneur de l’OL à la place de Peter Bosz, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, est revenu sur ses contacts passés avec le champion du monde 1998. Et a reconnu un mauvais choix en 2019.

"Ça fait 35 ans que je prends des décisions. Parfois bonnes, parfois…" On devine la suite même si Jean-Michel Aulas, tout sourire ce lundi lors de la présentation de Laurent Blanc, est interrompu durant la conférence de presse de l’Olympique Lyonnais. Des mauvais choix, le patron de l’Olympique Lyonnais en a faits aussi. Il l’a reconnu ce lundi lorsqu’il a été question de son nouveau coach, ciblé mais jamais "élu" jusqu'au limogeage de Peter Bosz, acté ce week-end. "Il n’y avait pas beaucoup de candidats qui lui arrivaient au niveau des chevilles", se souvient pourtant le patron lyonnais.

>> OL: revivez la présentation de Laurent Blanc

"Avec Laurent, j'ai la conviction qu'on va y arriver"

Mais alors, pourquoi Laurent Blanc n’a-t-il jamais été engagé plus tôt, notamment en 2019 après l’échec de Sylvinho où c’est finalement Rudi Garcia qui hérité du poste d’entraîneur ? "J'avais pris un engagement vis-à-vis de celui que j'avais recruté (Juninho, ex-directeur sportif) de lui laisser la responsabilité de choisir, répond le président lyonnais. Là, j'ai fait une erreur, je le reconnais."

Et Aulas de poursuivre : "J'ai eu la chance de gagner plus de 50 titres avec les équipes masculines et féminines. Avec Laurent, j'ai la conviction qu'on va y arriver. J'ai une telle envie d'y arriver... Il ne me reste plus des dizaines d'années à être responsable de l'OL", conclut presque ému le patron des Gones.