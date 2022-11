OL: "Il faut se prendre la tête avec lui mais ce n'est pas un problème", Blanc veut faire progresser Cherki

Après le nul de l'OL vendredi soir contre Nice (1-1), en ouverture de la 15e journée de Ligue 1, Laurent Blanc a salué "la belle entrée" de Rayan Cherki en fin de match. Mais l'entraîneur lyonnais attend encore plus de son jeune attaquant.

Pas une seule minute face à Rennes et Montpellier, puis quelques miettes contre Lille, et ensuite un quart d’heure à Marseille et vendredi contre Nice pour tenter de forcer le verrou azuréen en fin de match. Peu utilisé par Laurent Blanc depuis son arrivée il y a un mois en remplacement de Peter Bosz, Rayan Cherki a peut-être marqué des points en signant une entrée plutôt convaincante au Groupama Stadium (1-1), en ouverture de la 15e journée de Ligue 1.

"Il ne fait pas toujours les efforts au bon moment"

Lancé à la place de Karl Toko Ekambi, le jeune attaquant lyonnais (19 ans) a tout de suite su apporter le danger par sa qualité technique et sa capacité à prendre des risques. Il est aussi impliqué sur l’action qui amène le penalty converti par Alexandre Lacazette au bout du suspense (89e). "Il a été bon, a reconnu Blanc après la rencontre en conférence de presse. Il a eu des problèmes personnels, j'ai parlé avec lui et il m'a certifié qu'on pouvait compter sur lui."

"Je suis content, c'est un garçon pétri de qualités mais qui ne fait pas toujours les efforts au bon moment et au bon endroit, a poursuivi Blanc. Dieu sait qu'il faut se prendre la tête avec lui. Ce n'est pas un problème. Je me prendrai la tête avec lui sans problème, c'est un joueur de talent. Il a fait une belle entrée aujourd'hui."

Pur produit du centre de formation lyonnais, où il est arrivé à l'âge de sept ans, en 2010, et lancé dans le monde professionnel au cours de la saison 2018-2019, Cherki n’a pas encore atteint le niveau qui lui permettrait de devenir un titulaire indiscutable dans cette équipe. Mais il est visiblement sur la bonne voie à en croire son entraîneur. Celui qui a prolongé son contrat jusqu’en 2024 l’été dernier totalise cette saison douze apparitions en championnat (zéro but, trois passes décisives).